España, líder de tuits en Eurovisión

España fue el país que más comentarios hizo en Twitter sobre Eurovisión, alcanzando su 'minuto de oro', a las 22.21 horas, cuando Manel Navarro terminaba con un gallo su interpretación de la canción 'Do It For Your Lover', lo que generó más de 19.740 tuits. Así lo ha dado a conocer Kantar Media, que ha precisado que se batió el récord anual de comentarios de audiencia social en España, con cerca de 1,8 millones de tuits que realizaron durante su emisión en TVE 194.910 autores, cuyos mensajes generaron a su vez 255 millones de impresiones. Eurovisión 2017 se ha convertido en la emisión más comentada del año de los Kantar Twitter TV Ratings, la medición oficial de audiencia social en España.