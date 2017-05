Quienes no se pierden un capítulo de 'Allí abajo', la serie de Antena 3 que explota la comicidad de las idiosincrasias territoriales enfrentadas, están de suerte en esta su tercera temporada. Los guionistas han dado una vuelta de tuerca a las vicisitudes que viven Carmen e Iñaki y han apostado por la comedia pura y dura. En la nueva entrega de capítulos se presentan tramas accidentadas y locas. Con una cuota de pantalla del 19%, los autores de la serie han renovado ya para una cuarta temporada, todo un acontecimiento en la ficción española. Porque son pocos los trabajos que resisten y mantienen un público fiel a lo largo de los años, salvo las históricas 'Cuéntame' y 'La que se avecina'. «Afrontar las diferencias culturales todavía es revolucionario, porque se cuenta la realidad. En España, donde cada uno es de su padre y de su madre, somos todos más raros que un perro verde. Lo que para los políticos es un problema, para nosotros en cambio es una riqueza», asegura Óscar Terol, director creativo y actor de la serie.

En los nuevos episodios, hasta los personajes principales viajan al norte. Todo porque Iñaki (Jon Plazaola) cumple el sueño de todo cocinero de postín: trabajar como ayudante en el restaurante de Arzak. Para Terol, el éxito de 'Allí abajo' estriba en que derrumba algunos mitos. «Las series españolas han jugado mucho a recrear el estereotipo del español medio, y el español medio no existe», aduce.

En tiempos en que cualquier cosa levanta ronchas entre los usuarios de las redes sociales, es difícil hacer reír cuando son tantos los propensos a ofenderse. ¿Se siente constreñido el guionista por las reacciones iracundas de quienes no entienden la ironía? «Las redes sociales se han convertido en un escaparate de las miserias de muchas personas. A través de ellas, la gente vomita lo que tiene dentro. Muchas veces el problema está en los medios de comunicación, que bucean en las redes en busca de la realidad cuando deberían hacer incursiones en la propia sociedad». Por eso le irritan especialmente los boicots a algunas películas por el simple hecho de que participe un actor de ideas independentistas. A su juicio, volver a señalar con etiquetas admonitorias resulta «patético».

«La competencia ha contraprogramado muy fuerte, pero no ha logrado tumbarnos»

Veinte fotos al día

Aunque no interpreta un papel protagonista, Óscar Terol se ha convertido en un personaje tan popular que en un solo día puede llegar a fotografiarse veinte veces con admiradores que le paran por la calle. La serie funciona como un tiro, y eso que la competencia ha tratado de contrarrestar la audiencia con programas de éxito garantizado. «Nos han ido poniendo los enemigos más fuertes, como 'Sálvame' y 'La que se avecina', a ver si nos tumbaban, pero no lo han logrado. Tenemos un público fiel de tres millones de personas que nos ven regularmente».

Si bien los creadores de los capítulos cultivan los tópicos sobre vascos y andaluces, procuran no incurrir en estereotipos demasiado manidos. Esta es la razón que les lleva a incluir en el equipo a guionistas andaluces y vascos para no caer en lugares comunes ya caducados.

Terol no oculta que la cadena persigue conquistar a un público familiar, objetivo contra el que no piensa rebelarse. «Los grandes olvidados de los programadores son los niños y los abuelos. Todo el mundo quiere hacer productos para los treintañeros porque es lo guay», argumenta el guionista, a quien no le importa que le tachen de ñoño. «La revolución de hoy es ser naif. En la serie hay alegría y luz», sostiene el director creativo, que se decanta por los finales felices.