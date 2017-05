«Si te descuidas, te dejan para abuela»

Cuando Luisa Martín (Madrid, 1960) se calza el uniforme del Cuerpo Nacional de Policía, se mete tanto en el papel que le cambia hasta la voz. Nos recibe en el despacho de la subcomisaria Miralles, el personaje que interpreta en 'Servir y Proteger', la serie diaria de TVE que se ambienta en una comisaría de barrio (lunes a viernes, a partir de las 16.25 horas). Aquí las protagonistas son las mujeres: «Estoy muy orgullosa de que la brecha se haya abierto conmigo».

En 'Servir y Proteger' mandan las mujeres.

Creo que las mujeres tenemos que cobrar más protagonismo en las series de ficción, que muchas veces son una punta de lanza para muchas otras cosas. En mi caso además hay un plus, la mochila que llevamos las mujeres de cincuenta años, que no debería ir en detrimento.

¿Solo le ofrecían papeles de madre o abuela?

He hecho de abuela unas pocas veces, pero si te descuidas te dejan para eso. Las mujeres con experiencia terminan siendo personajes muy secundarios, de soporte, como le llaman. No se escriben papeles para gente de mi edad.

En 'Gran Reserva' ya hizo de policía.

Era un papel un poco peculiar, porque hacía de policía autonómica de La Rioja, un cuerpo que ni siquiera existe. Creo que allí se estuvieron planteando montarlo, pero después de verme a mí siendo tomada el pelo constantemente por Emilio Gutiérrez Caba en la serie se lo pensaron (risas).

¿Le sirvió para este papel?

Muy poco, era un personaje muy anecdótico. Aquí, en cambio, sí nos hemos empleado en la preparación. Ahora soy capaz de hacer hasta el cubo de Rubik.

¿Qué tal con Andrea del Río de compañera?

Estamos todo el día juntas, quedamos hasta para estudiar, somos como Pili y Mili. Es maravilloso porque la relación existente entre nuestros personajes es muy parecida a la que hay entre nosotras. ¡El primer día que nos vimos para estudiar trajimos la misma carpeta! (risas). Las dos somos muy germanas, a lo Merkel.

Ella interpreta a la agente que a Miralles le hubiera gustado ser.

Totalmente, no hay ni un acento que ponerle a eso. Su personaje también ve en el mío lo que le gustaría ser, porque es una profesional que cuida muy bien de sus hombres, protege su comisaría. Sus subordinados son como mis hijos.

«Yo he corrido mucho delante de los 'grises', pero no me daban porque era una gacela»

Doscientos capítulos

Eso le va a traer problemas...

Los asumiremos.

Han firmado por doscientos capítulos, ¿cómo se lleva eso?

¿Tú conoces al 'Cholo' Simeone? ¡Pues capítulo a capítulo! Ahora mismo, en mi vida, soy mucho más la subcomisaria Miralles que la actriz Luisa Martin. Es una serie que tiene vocación de estar mucho tiempo y ojalá lo estemos. (Pone voz seria) Ahora mismo no consiento ni una coma fuera de su sitio.

¿Ha conocido a alguna Miralles de la vida real?

No, pero estoy en todos los chats policiales que puedo, y además ellos están muy ilusionados con la serie. Cuando empezamos a trabajar con la Policía Nacional sientes mucha responsabilidad al llevar este uniforme, no es una frivolidad; ellos se juegan la vida a diario.

¿Qué siente al verse vestida de uniforme?

Cuando me lo pongo ya tengo medio personaje hecho, impone. Yo además pertenezco a una generación en la que, por desgracia, teníamos muchos prejuicios contra la Policía. Yo he corrido mucho delante de los 'grises', pero nunca me daban porque era una gacela. La Policía ha cambiado mucho, y me he dado cuenta sobre todo después de conocerles en persona.