El abandono de Alba Carrillo y su madre revienta el guión de 'Supervivientes'

La edición de este año de 'Supervivientes' está calentita. La tercera gala del programa, celebrada este jueves, llegaba, tal y como explicó Jorge Javier Vázquez, «repleta de contenido». En uno de los bloques publicitarios, una gran discusión protagonizada por Alba Carrillo, Lucía Pariente y Laura Matamoros fue la culpable de que las dos primeras abandonen la palapa. Un tenso intercambio de palabras fue suficiente para que madre e hija decidieran coger su petate, decididas a abandonar el reality para siempre.

El motivo de la acalorada discusión ha sido provocado por las malas palabras que la modelo y su progenitora dedicaron a Kiko Matamoros, padre de Laura, haciendo que la ganadora de 'GH VIP 4' se revelara: «La única que vendes eres tú, que vendes hasta como follas, asquerosa». La frase colmó la paciencia de madre e hija que cogieron su hatillo y se marcharan del concurso en pleno directo, mandando a tomar viento fresco al reality y a sus compañeros.

Pero este hecho no le hizo calmarse a Laura, que siguió diciendo mientras que las supervivientes se marchaban: «Si vende su vida, que acarré con lo que lleva. No tienen dinero para pagar la multa, no van a abandonar». Por ese motivo, el presentador no dejó que los concursantes del popular reality de Telecinco discutieran o intercambiasen opiniones entre ellos durante la conexión en directo con la Palapa hondureña. La excusa no fue otra que la de poder agilizar la gala.

Lucía decide no ser «zombi»

La audiencia de 'Supervivientes 2017' decidió que la madre de Alba Carrillo abandonara a sus compañeros para batirse en duelo con Paola Caruso, convertida en "zombi" durante la pasada gala del reality show. Negándose a permanecer un segundo más en el concurso, Lucía Pariente tiró la toalla y dejó el concurso intentando tirar de su hija para que tomara la misma decisión.

Jorge Javier Vázquez y la organización del programa intentaron impedir por todos los medios que la exconcursante de 'Supermodelo' abandonara la isla. El programa le dedicó más de una hora de su duración al drama de Alba Carrillo. La dirección del programa trató por todos los medios, y durante dos bloques publicitarios, de convencer a Carrillo de que accediera a permanecer en el concurso. Muchos han criticado que con las súplicas para que la ex de Fonsi Nieto permanezca en Honduras se han saltado todas las normas del formato.

Para ser más precisos, los alagos del presentador a la modelo, los mensajes de apoyo, una conversación de Alba con su familiar en plató y los ruegos y manipulaciones psicológicas fueron varias de las medidas desesperadas que 'Supervivientes 2017' se vio obligado a adoptar para que su audiencia no cayera en picado tan solo 15 días después de que comenzara su emisión.

Reflexionará en la Zona Muerta

Lo cierto es que la decisión de la hija de Lucía Pariente había sido clara desde un primer momento. Aun así, el concurso decidió de manera inédita saltarse a la torera la voluntad de la joven y paralizó su participación en el concurso antes de que fuera demasiado tarde.

Ahora, obligada a tomarse 4 días de reflexión en la llamada Zona Muerta del concurso para intentar templar sus nervios, los seguidores de 'Supervivientes' deberán esperar a saber el domingo de la mano se Sandra Barneda cuál ha sido la decisión de la joven modelo.