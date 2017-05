El secreto del reinado gitano

A las peripecias semanales de los miembros de las dinastías Salazar, Fernández-Navarro, Jiménez y Montoya, las cuatro familias de etnia gitana que protagonizan 'Los Gipsy Kings' (Cuatro, esta noche, 22.30 horas), se han abonado cada semana 1.859.000 espectadores (el 13% de 'share'). Un dato con el que incluso llegaron a superar la audiencia de la visita del expresidente José María Aznar a la casa de Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya' (Telecinco). Hoy el 'reality' despide su tercera temporada con la vista ya puesta en la cuarta, y detrás de su éxito hay cinco meses de duro rodaje siguiendo por el mundo a unos personajes peculiares que se han ganado el corazón del público.

«Este programa gusta porque es entretenimiento puro, las historias que protagonizan ellos son muy divertidas. Para muchísima gente es el mejor momento de la semana, eso es lo que leemos en las redes sociales. Ayuda mucho a desconectar y eso en tele no es fácil», explica a este periódico Jacobo Eireos, el director del formato, que ha llegado a trabar tanta amistad con las familias que ya no se pierde ninguna boda gitana. «He ido a más bodas gitanas que a bodas de mis amigos. La más larga duró tres días, ¡y no me dejaban marcharme!», asegura.

A diferencia de otros 'realities', donde se facilita un número de teléfono y los interesados en participar se ponen en contacto con la productora, en el caso de 'Los Gipsy Kings' (en inglés, 'Reyes Gitanos') sus responsables tuvieron que salir a la calle a buscar a sus protagonistas. «La gente se sorprende cuando lo cuento, pero nuestro 'casting' lo hicimos buscando en mercadillos, peinando centros comerciales donde ellos iban a 'ronear' los fines de semana e incluso lugares de culto. Ha sido todo muy singular (risas)», reconoce el director.

Y del mercadillo a ser un fenómeno en internet, como el caso de la joven Noemí Salazar. «Ahora es una estrella de las redes sociales, pero la encontramos con veinte años 'roneando' en Madrid. Es bonito porque durante el programa la hemos visto casarse, tener una hija y ahora es empresaria de éxito».

Tampoco faltan momentos tensos. El programa se los ha llevado de gira por Londres, Estados Unidos o India. «En Perú nos llevamos un susto gordo, la Policía nos paró y querían retener a Mariano porque su nombre coincidía con el de un delincuente en busca y captura», recuerda Eireos, que decidió seguir con la grabación pese a las recomendaciones.

«Estereotipos negativos»

Aunque en el universo de 'Los Gipsy Kings' no todo es tan bonito. Las ONG que conforman el Consejo Estatal del Pueblo Gitano en España han mostrado su rechazo y repulsa con diversos comunicados y acciones. Ellos consideran que el programa «promueve estereotipos, prejuicios y peores sentimientos colectivos» hacia los gitanos.

«Somos profesionales de televisión y sabemos a lo que nos enfrentamos. Yo acepto las críticas siempre que estén fundamentadas. Pero esto es un programa que no juzga, no opina ni hace una radiografía de la raza gitana; solo es un programa sobre cuatro familias que ya son diferentes entre sí. Muchas veces me he ofrecido a sentarme con las personas que han vertido estas críticas, pero me han cerrado las puertas», se defiende Eireos.