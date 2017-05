Eric Dane no puede rodar más: causa baja por depresión

Eric Dane necesita tomarse un respiro. Según un comunicado enviado por el representante del actor, no podrá continuar con el rodaje de 'The last ship' al menos durante unas semanas «por asuntos personales». «Sufre depresión. Ha pedido unas semanas de inactividad y los productores amablemente han concedido esa petición», explica el mánager que encarna al cirujano Mark Sloan de 'Anatomía de Grey'. «Espera regresar», añade en la nota que publica la revista People.

Ante la inesperada baja de Eric Dane se ha suspendido la producción de la serie, que en España emite el canal TNT.

Dirigida por Michael Bay, 'The last ship' es una ficción post-apocalíptica en la que Eric Dane interpreta al capitán Tom Chandler.

No es la primera vez que el actor californiano tiene problemas emocionales. En 2011 necesitó rehabilitación para superar la adicción que tenía a los analgésicos.

Eric Dane tiene 44 años, está casado con Rebecca Gayheart, y tiene dos hijas, Billie Beatrice y Georgia Geraldine