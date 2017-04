Así será el jurado de Eurovisión 2017 de TVE

RTVE ha anunciado hoy la composición del jurado profesional que concederá parte de los puntos de España en la edición de Eurovisión de este año, a celebrar en Kiev, entre los que se encuentran los cantantes David Civera, Paula Rojo y Natalia, el productor Rubén Villanueva y el locutor de radio Antonio Hueso.

Todos ellos votarán tanto en la semifinal del festival europeo de la canción, que tendrá lugar el 9 de mayo y emitirá La 2, como en la final del día 13, que podrá verse en La 1.

En ese jurado destaca especialmente la presencia de Civera, que representó en 2001 a España en Eurovisión y concluyó en una meritoria sexta posición con su canción 'Dile que la quiero'.

Junto a él estarán Natalia, intérprete pop conocida sobre todo por su paso por la primera edición de 'Operación Triunfo', de la que se acaban de cumplir 15 años, y la cantautora de country y pop Paula Roja, que también forjó sus primeros pasos en un concurso vocal, 'La Voz', y aspiró a participar en Eurovisión.

Rubén Villanueva cuenta entre su avales haber sido coautor y productor de 'Say Yay!', tema con el que Barei representó a España en el festival eurovisivo el año pasado, mientras que Antonio Hueso hará buena su experiencia como locutor de la emisora Cadena 100.

El jurado de reserva será el cantante Mario Jefferson, aspirante este año a participar en Eurovisión, como Paula Rojo.

Tal como se decidió en la preselección celebrada en febrero, será el joven Manel Navarro quien compita este año por RTVE con su canción del folk-pop 'Do it for your lover'. Será en la gran final del día 13, en la que, como ya se había anticipado, Nieves Álvarez ejercerá de portavoz de los puntos del jurado español.

Desde hace dos años los miembros de todos los jurados nacionales se hacen públicos con varios días de antelación a los programas como una de las medidas para aumentar la transparencia del sistema de votación y también serán anunciados en antena.

Sus votaciones serán publicadas en la web oficial de la UER después del festival.

Además, los miembros del jurado han de firmar una declaración de conformidad en la que reconocen su responsabilidad como miembro del jurado y garantizan que su votación será justa e independiente, basada en su experiencia profesional y personal.