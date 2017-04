El viaje «alucinante» del 'Ministerio del Tiempo' al cómic

"Vernos en papel es algo alucinante". Nacho Fresneda compartió y enfatizó la sensación de todos sus compañeros de reparto cuando destaparon el primer volumen en cómic de 'El Ministerio del Tiempo' (Aleta Ediciones). "Es muy emocionante verte en un tebeo, os lo juro", confesó Cayetana Guillén Cuervo durante la presentación en Madrid. "Y ahí, como un pibonaco", añadió quien encarna a Irene Larra en la serie de Televisión Española.

La creación de Javier Olivares ha encontrado en el arte secuencial otra vía para expandir su universo y superar los límites de la producción con actores de carne y hueso en España. "Dibujar un cómic me da una envidia tremenda, si quieres puedes dibujar mil caballos", reconoció el creador de la serie en el evento. "Que se mueran de envidia con el mundo del cómic, claro que sí. A los creadores de las viñetas lo único que nos frena es nuestra imaginación y nuestra capacidad", responde con una sonrisa después de la presentación Joseba Basalo, el editor de Aleta que está en el origen de la idea.

No obstante, detrás del paso a viñetas de historias de El Ministerio del Tiempo hubo mucho esfuerzo un año de desarrollo. Primero, Basalo se acercó a la sección burocrática del asunto y luego ya llegó la productora, que estaba muy interesada. "Esto, que en otros países como Estados Unidos se ve normal aquí no se hace. Ahora todo el mundo lo ve clarísimo, pero en su momento no lo fue", explica el editor. "Yo he publicado muchos cómics de franquicias como Alien, Depredador o Godzilla y los creadores o los dueños de todas estas franquicias lo que quieren es respeto. Pero esto va más allá. Javier (Olivares) va más allá, son sus hijos. No es solo hacer un buen trabajo", incide Basalo antes de recordar una aspecto añadido para la coordinación: "Si a los creadores les gusta, a los fans les tiene que buscar".

Con los dibujantes, coloristas y guionistas no hubo ningún problema porque además de talento formaban parte de los seguidores de la serie y estaban muy dispuestos a volcarse en el proyecto. "Como somos todos muy fans tenemos mucho respeto. Y conocer bien la serie también te ayuda", recuerda Basalo. Juan Atonio Torres 'El Torres' y Desiree Bressend -dos mentes con un gran curriculum en el mundo del cómic- idearon la historia bajo la supervisión de Javier Olivares. "Siento lo duro que fui en las condiciones creativas del principio. Retener el estilo de la propia serie es el objetivo. Pero forma parte de una mitología que se ha creado en dos temporadas. Cierra el circulo de la cultura pop a la que queremos pertenecer desde que empezamos", aseguró el tótem de la serie, quien antes había prologado una de las novelas basadas en el microcosmos del ministerio. "Hemos tenido manga ancha, he creado a mi propia banda de pirados", le desmintió el guionista malagueño. "La idea es que dentro del universo del Ministerio del Tiempo sea un poco independiente. En el cómic tiene una vida mucho más larga que un capítulo. Será igual de novedad dentro de seis meses porque empieza y acaba. Lo que es sorprendente es que nos hayan dejado jugar con sus juguetes. Y hay guiños y cosas que la gente muy metida pillará. Es muy complementario", avanza Basalo.

Amelia, el rostro imposible

Jaime Martínez fue el encargado de trazar las líneas que dieran vida a Amelia Folch, Julián Martínez y Alonso de Entrerríos a la búsqueda de Salvador Martí -argumento de 'Tiempo al tiempo', el primer tebeo-. Sandra Molina y Alejandro García Cutillas se encargaron del color de una historieta que fuerza un dibujo realista, casi fotografíco que ha seducido los actores. "Están nuestros gestos, yo me veo ahí", insistió Cayetana Guillén Cuervo durante la presentación. "Lo que más ilusión me hace es por mis actores porque debe de ser muy bonito convertiste en cómic", recalcó Olivares. Sin embargo, el paso de trasladar la serie de televisión a las viñetas no fue sencillo con algunos. "El personaje más difícil de dibujar es Amelia. Tiene la piel tersa, ojazos y una boca particular. A veces he tenido que repetir 20 veces", confesó Jaime Martínez. "Tiene esos ojos tan penetrantes. Era sufrir, pero lo ha clavado al final", le secundó Sandra Molina.

Los argumentos han caminado de la mano de su fuente original por la petición de los creadores y por la convicción de los guionistas, aunque algunas ideas se han quedado en un cajón. "Me he quedado con ganas de escribir más de Angustias, una idea a lo 'Alien' de dejarla a solas por el ministerio como único superviviente", desveló El Torres. Desiree Bressend, su compañera de ideas en 'Tiempo al tiempo', destacó "las posibilidades narrativas que tiene Ernesto". "Es honesto tras su brutalidad. Si alguien conoce los juegos de rol reconocerá que es 'caótico caótico' porque tiene sus propias reglas, que él sabe que funcionan, y un pasado a explorar increíble", avisó la coescritora de la obra. Pueden ser territorios a explorar en los siguiente volúmenes. Pero, con independencia del calendario de nuevos lanzamientos, los seguidores que deseen ver un nuevo viaje del ministerio al estilo de los tebeos no tendrán que esperar mucho. Lo adelantó Javier Olivares: "El primer capítulo de la siguiente temporada es lenguaje cómic".