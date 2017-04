Aquellos primeros años del teléfono

En 1928 una mujer tenía solo tres posibles salidas laborales: maestra de escuela, costurera o telefonista. Esta última profesión, recién nacida en aquella época, la comparten las protagonistas de 'Las Chicas del Cable', la primera serie de Netflix rodada en España y cuya primera temporada está disponible desde hoy en los 190 países en los que está presente la plataforma de vídeo bajo demanda. Al frente del reparto, un repóker de actrices que darán vida a unos personajes que ansiaban ser independientes en una época complicada: Blanca Suárez, Maggie Civantos, Ana Polvorosa, Ana Fernández y Nadia de Santiago.«Eso si estabas soltera, porque si estabas casada o te quedabas embarazada te quedabas sin trabajo. Cada vez que los hombres se iban a matarse a la guerra las mujeres se hacían cargo de la economía, pero cuando volvían nos metían en casa otra vez. En este momento histórico nace la profesión de telefonista y para ellas es una salvación para tener una vida algo más independiente», explica Polvorosa a este periódico. Ella interpreta a Sara, la jefa del departamento de telefonistas de la serie.

Aunque el primer teléfono llegó a España en 1878, su uso no se empezó a normalizar hasta los años 20, con la llegada de la Compañía Telefónica Nacional, en cuyas oficinas de la Gran Vía madrileña se ambienta esta ficción. Sacudió la sociedad como lo hace internet hoy en día, en su caso sería como trabajar para Google en la actualidad. Las telefonistas se encargaban de poner en contacto al emisor con el receptor de la llamada conectando dos cables a través de clavijas.Precisamente, para prepararse el papel, las protagonistas se pusieron en contacto con auténticas trabajadoras de Telefónica. «Hablé con una señora de Toledo y me di cuenta de que era como entrevistar a mi propio personaje. A ella le apasionaba su trabajo, pero lo tuvo que dejar porque se casó. No se trataba de ser telefonista, sino de ser libre. El hecho de trabajar en una empresa así iba más allá», recuerda Maggie Civantos, que saltó a la primera línea con su papel de Macarena en 'Vis a Vis' (Antena 3) y ahora interpreta a Ángeles. «Pero ella es mucho más frágil e inocente que Macarena», aclara la actriz.

«Las máquinas que hemos usado son una réplica de las que se usaban en la realidad, con sus luces y todo. Ha sido muy bonito conocer de cerca este sistema, porque gracias a él las telefonistas propiciaban historias de amor o incluso eran testigos de llamadas históricas entre el Rey y algún dignatario extranjero», explica Ana Fernández, en el papel de Carlota, una mujer que recurre a la provocación «como arma para ser rebelde».

Sabor a 'Velvet'

'Las Chicas del Cable' mostrará un pasado idílico y edulcorado de los años 20 en España y se centrará en retratar la sociedad de la época, con su moda y sus amoríos a ritmo de 'Charleston', al igual que pasaba con 'Velvet', pero en los años 60. No es fruto de la casualidad, detrás está Bambú, la misma productora. Otro elemento que se ha buscado intencionadamente es que cada protagonista tenga una personalidad distinta para que cada espectador se sienta identificado. «Creo que todavía no somos muy conscientes de la repercusión que va a tener esta serie. Mañana (por hoy) va a estar disponible para que la vean 100 millones de personas. Pero al final a la hora de trabajar con Netflix todo es prácticamente igual que si la serie fuera de otra cadena», asegura Blanca Suárez, a la que le ha tocado el papel de Lidia, «la chica más misteriosa e independiente de todas».