'MasterChef', el programa que mejor le funciona a TVE

SUBEN

-'MasterChef 5': TVE estrena este domingo (22.05 horas) el programa que mejor le ha funcionado en los últimos años 'MasterChef'. El 'talent' culinario llega a su quinta emisión con una gran base de fieles seguidores, además también ha triunfado en sus modalidades infantil y de famosos.

-'Friends':La inmortal 'sitcom' que emitió Canal Plus a principios de este siglo sigue deparando alegrías a sus seguidores. 'Friends' se convertirá este otoño en un musical en Broadway (Nueva York), la meca mundial de este género.

-'All you need is love... O no': Telecinco da una vuelta de tuerca al formato que presentaba Jesús Puente a mediados de los noventa ('Lo que necesitas es amor') con Risto Mejide a la cabeza. El programa, que se estrenará próximamente, no se centrará solo en la búsqueda de pareja, también contará con venganzas y mensajes con un puntito de mala leche.

BAJAN

-'GH VIP 5': A falta de conocer los datos de audiencia que arrojó la final de 'GH VIP 5' (debido a que Kantar Media no publica sus datos en días festivos, como hoy), que venció la presentadora estadounidense Alyson Eckman, el 'reality' de Telecinco no ha tenido el seguimiento de otros años. Sin contar con la última emisión, el concurso ha promediado un 18% de 'share' y 2.090.000 espectadores, sensiblemente por debajo de otras ediciones.

-'iFamily': Con siete capítulos emitidos (falta el desenlace de la primera temporada, programado para el martes que viene), el anunciado regreso del género de la comedia familiar a TVE ha fracasado. 'iFamily' solo pudo reunir en su último episodio a 423.000 espectadores, el 5,3% de cuota de pantalla de su franja.