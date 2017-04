'Velvet' presenta su nueva colección

En la foto del reparto de 'Velvet Collection', la continuación a cargo de Movistar+ de la serie de Antena 3 ambientada en unas galerías de moda de los años 50, hay un detalle que llama poderosamente la atención. Después de 18 años interpretando a Antonio Alcántara en 'Cuéntame cómo pasó' (TVE), Imanol Arias cambia de registro en televisión. El actor, que compaginará su nuevo papel con el de la ficción de la cadena pública, es uno de los platos fuertes que tendrá este 'spin off' presentado ayer en Barcelona y que mantiene prácticamente a todo el plantel original de la serie exceptuando a Miguel Ángel Silvestre (Alberto) y a Cecilia Freire (Rita). La nueva etapa contará, de momento, con diez capítulos y su estreno está previsto para este otoño.

«Entrar en esta serie ha sido para mí una sorpresa maravillosa. Como actores, la gente que tenemos mucha edad teníamos reticencias en hacer este tipo de televisión, pero en realidad es mi futuro y el futuro de mi gremio. Ahora me vais a ver interpretando al señor Godó, un hombre de la alta burguesía catalana, un banquero. Es un traidor en el mejor sentido», explicaba Imanol Arias. Curiosamente, la serie arrancará en 1967, un año antes de que lo hiciera 'Cuéntame...', «así que hasta podríamos tener a Antonio Alcántara como bedel de las nuevas galerías 'Velvet'», bromeaba el actor.

Respecto a la trama original, las cosas han cambiado mucho. Después de cinco años viviendo en Nueva York junto a Alberto y su hijo, Ana, el personaje de Paula Echevarría -que no asistió a la rueda de prensa- regresa a España para abrir una nueva tienda de 'Velvet' en la Ciudad Condal, a modo de franquicia. Pero la actriz sólo participará en los primeros episodios. «Será una colaboración especial porque ya no es su historia. Ella sigue sintiendo 'Velvet' como suya, pero no será el centro», adelantaba Teresa Fernández-Valdés, productora de ambas ficciones.

Al mismo tiempo, Raúl de la Riva (al que seguirá dando vida Asier Etxeandia) abrirá una escuela de moda en la que se formará a todos los empleados que deseen trabajar en Velvet o en cualquiera de sus franquicias. «Don Emilio (José Sacristán) se trasladará a Barcelona y también doña Blanca (Aitana Sánchez-Gijón), y serán los encargados de casi todo», añade la productora.

Minifaldas y bikinis

Además de sustanciales cambios en la moda -aparecerán la minifalda, la bota alta, el bikini...-, la serie introduce nuevos rostros en el elenco: Adriana Ozores, que interpretará a la esposa del señor Godó (Imanol Arias); Mónica Cruz, a la que se verá en el papel de una bailaora de flamenco que acudirá a las galerías a buscar un vestuario que rompa moldes; y Marta Torné, que será la secretaria de Clara (Marta Hazas).

Todo ello, para renovar la historia de una serie que podría tener más temporadas, tal y como confirmó Domingo Corral, director de Producción Original de la plataforma televisiva de Telefónica. «Más allá de la historia de Paula Echevarría y Miguel Ángel Silvestre, en 'Velvet' fueron naciendo otras historias. Cuando terminó, tuvimos la sensación de que se podían contar esas otras tramas. La prueba determinante es que este plantel de artistas haya seguido creyendo en la serie. Podemos hacer muchas más temporadas».