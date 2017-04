'Supervivientes 2017': Éstos son los concursantes confirmados hasta el momento

Laura Matamoros, Leticia Sabater, Juan Miguel, Janet Capdevila, Bigote Arrocet, Gloria Camila y Alba Carrillo son los concursantes que Telecinco ha confirmado por el momento para la próxima edición de 'Supervivientes'. A esa lista oficial pasarán, además, algunos otros nombres que forman la de los rumores, y que apuntan, según la revista '¡QMD!' de este lunes, a José Luis Losada, Aroa y Encarna Salazar, Lucía Pariente, Kiko Martínez, Iván González, Alejandro Caracuel, Eliad Cohen y Paola Caruso.

Es posible que algunos nombres de ambas listas así, sin contexto, ni te suenen, por eso vamos a dar un repaso a quién es quién entre los concursantes ya confirmados para 'Supervivientes 2017' y los que se espera que estén.

Laura Matamoros 1 Hija de Kiko Matamoros, ha acaparado buena parte de los flashes de la prensa rosa en los últimos tiempos. Las disputas familiares la colocarón en el ojo del huracán y el público terminó por conocerla en 'Gran Hermano VIP 4', 'reality' que ganó. Ahora espera repetir éxito en 'Supervivientes'.

Leticia Sabater 2 Comenzó como presentadora de programas infantiles pero tras diversos escándalos y episodios extraños acabó cayendo en un letargo famosil del que resurge cada cierto tiempo con novedades esperpénticas. Desde su reconstrucción de himen para volver a ser virgen a su último videoclip, 'Toma pepinazo'. Entre medias queda, además, una dilatada pesencia en televisión en realitys como 'La selva de los famosos' (2004), 'Esta cocina es un infierno' (2006), '¡Mira quién baila!' (Navidad) (2006-2007), 'Acorralados' (2011) y 'Expedición Imposible' (2013). 'Supervivientes' debería ser por tanto para ella 'pan comido'.

Juan Miguel 3 Peluquero y ex de Carina, Juan Miguel ha estado intermitentemente en el candelero. De hecho 'Supervivientes' no será su primer 'reality'. En 2003 participó en 'Hotel Glam' resultando finalista y en 2011 logró ganar 'El reencuentro'.

Janet Capdevila 4 Tal como bromeó el presentador Joaquín Prat, Janet Capdevila «deja los hábitos para ponerse el biquini». Capdevila saltó a la fama en el reality 'Quiero ser monja' de Cuatro y, ahora, cambiará la búsqueda de la salvación de su alma por la supervivencia más terrenal. ¿Será la sorpresa de 'Supervivientes'?

Bigote Arrocet 5 Aunque a María Teresa no le ha hecho ninguna gracia, Bigote Arrocet es uno de los concursantes confirmados para 'Supervivientes 2017'. Humorista y cantante, ya participó en 'La selva de los famosos' en 2004.

Gloria Camila 6 Hija adoptiva de Rocío Jurado y José Ortega Cano, Gloria Camila siempre se ha caracterizado por mantenerse más o menos al margen de la vorágine mediática en la que permanentemente se encuentra su familia. Ahora se la podrá conocer mejor en 'Supervivientes'.

Alba Carrillo 7 Su divorcio de Feliciano López la ha convertido en objetivo de la prensa. Permanentemente vigilada por los 'paparazzi', Alba Carrillo ha sabido reconducir su carrera de modelo hacia la televisión. Ahora en 'Supervivientes' tratará de ganarse el favor del público.

Concursantes no confirmados

Toca dar un repaso a los concursantes no confirmados que suenan para 'Supervivientes 2017'. José Luis Losada fue uno de los concursantes más carismáticos de la cuarta edición de MasterChef y ahora podría camiar los fogones por la isla. Aroa y Encarna Salazar son, además de hija y sobrina de Los Chunguitos, componentes de 'Alazán'. Lucía Pariente es la madre de Alba Carrillo y Kiko Martínez el ex tronista que ha conquistado a Gloria Camila. Ambos podrían por tanto reforzar la presencia de las dos concursantes ya confirmadas. El también ex tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa Iván González, el instagramer Alejandro Caracuel, la cantante italiana Paola Caruso y el actor y modelo israelí Eliad Cohen completan la lista.