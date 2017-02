Bob Esponja cruza la línea

Hay que reconocer que a los niños les fascina. Otra cosa son los padres, que han vuelto a afearle a Bob Esponja esa boca... «Tonto, imbécil, idiota», se escuchó decir a los personajes de los dibujos animados en un episodio emitido este pasado verano. «Nos parece que el vocabulario es soez y malsonante», se quejaba una familia al Defensor del Espectador de TVE, cargo que desempeña actualmente Ángel Nodal y cuyo cometido es hacer de árbitro entre las denuncias de los televidentes y la cadena. Esta vez, tarjeta roja para la pública. «El episodio mencionado sabíamos que podía resultar conflictivo. Por ello, normalmente, lo tenemos embargado. Lo que ha pasado es que, dentro de los cientos de episodios de la serie, se nos ha colado la emisión. Procuraremos no volver a emitirlo», entonaron el 'mea culpa' desde la cadena.

Es solo una de las cientos de quejas que ha recibido TVE en 2016 por parte de adultos que le reprochan contenidos inadecuados y emitidos a unas horas en las que los niños están delante de la pantalla. El Defensor del Espectador revisa las imágenes y emite un dictamen. Estos son algunos de los casos que han llegado a la oficina de Nodal en 2016:

'MasterChef Junior' acaba muy tarde

Es una crítica recurrente, la de los horarios tardíos de RTVE. Muchas familias han transmitido sus quejas al ente público por algo tan incomprensible como que 'MasterChef Junior', donde participan menores de 12 años, se emita un día entre semana y acabe a la una de la madrugada. Desde la cadena alegan que los niños «pueden verlo al día siguiente con toda la familia en la web o incluso el fin de semana en la redifusión, que es horario de mañana o en Clan». Un argumento que no convence al Defensor del Espectador, que ha pedido a los responsables de programación que «se busque un día de emisión y una hora que permita a las familias ver el programa en directo».

'Jaime Tentáculos' y la alergia a las fresas

Una madre con una hija celíaca se quejaba al Defensor de la manera de abordar las alergías en un capítulo de la serie infantil 'Jaime Tentáculos'. «El amigo de Jaime se toma una fresa siendo alérgico y siendo consciente de ello para evitar ir a la casa de los padres de su amigo. Mi hija de 4 años es celíaca y le incitaría a tomar gluten cuando no quiera hacer algo, para ponerse mala a propósito y evitar hacer lo que no le guste. Me gustaría que retirasen el capítulo, porque el público infantil es muy voluble y se deja influenciar muchísimo», alegaba la mujer. Y le dieron la razón. Porque cuando Nodal fue a pedir cuentas a los responsables ellos mismos reconocieron que «el episodio contenía una forma de abordar el tema de las alergias que no es el más adecuado», junto a la promesa de «tener más cuidado con este problema, que afecta a muchas personas».

Tom y Jerry «no son violentos»

Hasta ahora 'Tom y Jerry' nunca habían estado bajo sospecha. Por eso sorprendió al Defensor del Espectador una queja sobre estos míticos dibujos animados. Un padre explicaba que llevaba un tiempo «evitando que se vean en casa por su alto y explícito contenido violento». Ponía el ejemplo de un episodio «titulado 'Guerra Fría' en el que los personajes utilizaban armas de guerra». Nodal revisó el capítulo y le quitó la razón al demandante. «Tras visionar el capítulo he comprobado que se trata de una pelea de bolas de nieve y que no aparece ningún arma de guerra, aunque en algún momento de la pelea se creen plataformas o muñecos de nieve para su lanzamiento. Por tanto no considero que incluya 'un alto y explícito contenido violento'».

«Con la pornografía infantil se recrean en lo terrorífico»

Una espectadora mostraba su enfado al acusar al Telediario de hacer «pornografía periodística» por el tratamiento dado a una noticia sobre pornografía infantil. «Parecen recrearse explícitamente en lo terrorífico de un abuso y una tortura. Los redactores resultan terriblemente explícitos (...) Se dedican a mostrar imágenes pixeladas desde tan cerca, que practicamente se reconocen las formas...». El Defensor revisó las imágenes y concluyó que «están perfectamente pixeladas y en todo momento se oculta la identidad de los menores y la situación en la que se encuentran».

Sexo en 'Cuéntame'

'Cuéntame' es una serie familiar, pese a que se emite casi a las once de la noche los jueves (hay reposiciones en otros canales de la pública). En la temporada pasada una mujer se quejó por la abundancia de escenas de sexo e incluso de una secuencia de una violación. «Tengo una mente abierta, pero no considero que mis hijas deban ver ese tipo de cosas», denunciaba. Y es que la calificación que tenía la ficción era «para todos los públicos». Tras la queja, la cadena ha cambiado esta calificación y ahora no está recomendada para menores de 7 años.

670 quejas por los toros

La emisión de una corrida de toros desde Albacete generó hasta 670 quejas al estar considerado este contenido como 'apto para mayores de 7 años' y emitirse «mientras los niños comen su bocadillo de nocilla». La cadena justificó su emisión alegando que los toros «son un componente muy significativo del acervo cultural español, despiertan el interés y gozan de amplio reconocimiento de una parte importante de la población española. RTVE, en su condición de servicio público, no puede permanecer ajena a esta significación e interés mayoritario». El Defensor del Espectador concluyó en esta ocasión que «la decisión de incluir corridas de toros en la parrilla no contraviene ninguna normativa vigente», por lo que deja en manos de los programadores del ente público «emitirlas o no».

Un spot que no debió haberse emitido

Se quejaba un televidente de que «disfrutando de una de las mejores etapas de la Vuelta a España» junto a sus hijos de 6 y 8 años emitieron un anuncio en el que se escuchaban «un par de palabras malsonantes», concretamente «caja de condones e hijo de puta». Desde el área comercial de la cadena pública pidieron disculpas. «Efectivamente el espectador tiene razón. Esta versión del spot no debería haberse emitido en este horario». Aunque habría que ver qué tiene de malsonante 'caja de condones'...