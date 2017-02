Muere Warren Frost, el doctor Hayward de 'Twin Peaks'

El actor estadounidense Warren Frost, que dio vida al doctor Hayward en la serie 'Twin Peaks', ha fallecido hoy a los 91 años en su casa de Middlebury, en el estado de Vermont (noreste de Estados Unidos).

"Estamos tristes de anunciar la muerte hoy de nuestro querido padre, Warren Frost", ha señalado su hijo Mark Frost, cocreador de 'Twin Peaks' junto a David Lynch, en un comunicado reproducido por los medios estadounidenses.

Dear Twitter friends: Sharing sad news with you today. Thanks for all your good thoughts and sympathies.https://t.co/9sLRzODvfO