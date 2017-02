«No suelo acertar los ganadores de los Goya»

El guion que Carlos del Amor (Murcia, 1974), jefe de Cultura de TVE, maneja esta noche para narrar la ceremonia de entrega de los Premios Goya (a partir de las 22.00 horas) tiene más de 250 páginas. Sin embargo solo le tocará leer la parte que ha escrito para los ganadores, aunque toque preparar un texto para todos los nominados. Él confiesa que lo suyo no es una 'tarde para la ira'; «en todo caso, tarde para el estrés».

Lo suyo no es presentar películas, es contar microcuentos.

Tengo que contar cómo es cada película en menos de 15 segundos esta noche. Más que microcuentos intento ser algo original y aportar algún dato. Es verdad que a Almodóvar o a Bayona les conoce todo el mundo, pero también se dan premios a cortometrajistas o a técnicos de sonido y hay que aportar algo de luz de la mejor forma posible.

¿Suele acertar en sus quinielas de ganadores?

No suelo acertar, ni en las de cine ni en las de fútbol, ojalá. Aunque siempre las hago para ver si mi predicción va con el gusto de los académicos.

¿Recuerda su última 'tarde para la ira'?

(Risas) No, tarde para el estrés en todo caso. Esta semana prepararo el dossier me está llevando mucho tiempo, son unas 250 páginas porque hay que preparase algo de todos los nominados.

¿Y la última vez que pensó 'Que Dios nos perdone'?

En una retransmisión de los Goya se me olvidó apretar el botón del micrófono cuando tenía que presentar una película y no lo oyó nadie.

¿Se considera un 'hombre de las mil caras'?

No, creo que solo tengo una y es con la que suelo ir de frente. Siempre voy de cara y creo que es peligroso tener mil caras y no saber cuál mostrar en cada momento. Eso te puede llevar a una casi autodestrucción por no saber quién eres.

¿Y el último 'monstruo' que vino a verle?

Tengo muchos monstruos en mi púlpito de entrevistados. Escritores como José Luis Sampedro, Francisco Ayala o Pepe Hierro. Cineastas como Woody Allen o Javier Bardem, o artistas como Miquel Barceló... Son muchos.

¿Le preguntamos por su 'Julieta'?

Dejamos esa casilla en blanco (carcajada).

Salirse del guion

¿Por qué se examina con lupa al presentador de los Goya, en este caso Dani Rovira?

Recomiendo a los que examinan con lupa a Dani Rovira que se pusieran ellos a presentar los Goya, me parece una de las cosas más difíciles que existen en el mundo del espectáculo. Dura tres horas y tienes que estar abierto a que el guion salte por los aires.

¿Qué le parece que el presidente del Gobierno no haya visto ninguna de las nominadas?

Debería haber visto alguna por lo menos. El cine español es marca España y es una de las cosas, después de algún deportista, que más nos reconocen fuera.

Este año la música va a tener un papel destacado.

Eso me han dicho, pero todo lo que rodea a la ceremonia es muy secreto. A mí me parece bien, porque hoy en día con las redes sociales está bien que algo nos sorprenda. La música y el cine son dos artes que han ido siempre de la mano, e incluso yo en mis reportajes cuido mucho la música, no la concibo como simple acompañamiento.

¿Qué banda sonora le ha marcado más?

No sé por qué, la banda sonora de 'La vida es bella' me viene siempre a la cabeza.

¿El hecho de trabajar en la sección de Cultura le aísla dulcemente de la realidad?

La realidad siempre es más rápida que uno, lo que pasa es que a veces parece ficción. Y en este caso parece una película de serie B. Es lo que hay.