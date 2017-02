Rectificar es de sabios

De la boca de Jordi Hurtado y la de Juanjo Cardenal han salido más de 350.000 preguntas a lo largo de los casi 20 años que lleva en parrilla 'Saber y Ganar' (el programa de La2 los cumplirá el próximo 17 de febrero). Desde que formularon la primera de ellas en 1997, '¿Quién es el rey de la selva?', hasta ayer, pasando por reyes godos, capitales, títulos de canciones y operaciones matemáticas, solo han tenido que rectificar una vez. Ocurrió la semana pasada, cuando el concursante salmantino José Pinto fue readmitido porque dese el concurso reconocieron que habían cometido un error.

Hurtado le preguntó en la prueba 'El Duelo' por la ciudad en la que se celebró la conferencia en la que se decidieron los términos de rendición de Japón tras la Segunda Guerra Mundial y a la que asistieron Churchill, Roosevelt y Stalin. Pinto respondió «Yalta», y se la dieron por mala. «Se trata de Postdam», le corrigió el presentador. En realidad el enunciado estaba mal formulado porque Roosevelt ya había fallecido antes de que en Postdam se decidiera el futuro de Japón. La decisión provocó la eliminación de Pinto, algo que ya han subsanado.

Algo parecido sucedió el pasado lunes en '¡Boom!', el concurso que conduce Juanra Bonet en Antena 3. Aunque en esta ocasión la pregunta se les había caducado. El equipo llamado Tipos de Incógnito resultaba eliminado por una pregunta en la que se pedía el nombre de un organismo internacional que hubiera tenido nueve secretarios generales. La opción correcta en el momento de grabarlo era el Comité Olímpico Internacional, pero los concursantes eligieron la ONU y fueron eliminados.

Cuando grabaron el programa, a finales de diciembre, era una respuesta incorrecta, ya que el organismo internacional solo había tenido ocho secretarios generales. Pero el pasado 1 de enero la ONU nombró a uno nuevo, el portugués Antonio Guterres, así que el lunes, cuando se emitió (a partir de las 20.00 horas), era técnicamente correcta. Juanra Bonet grabó una pieza especial para ser emitida aquél día en la que readmitía a los concursantes.

En el límite de tiempo

No es habitual que un programa readmita a un concursante eliminado, ni siquiera que pida disculpas por una situación que pudiera haber sido calificada de tongo por la audiencia en los días posteriores a su emisión. El pasado 11 de enero en 'Ahora Caigo' (Antena 3) no tuvieron piedad con un concursante que se estaba jugando el premio más alto del concurso, 100.000 euros. Respondió correctamente a una pregunta en el límite de tiempo y se la dieron por válida, aunque Arturo Valls, el presentador, cambió de idea y no la dio por válida. A día de hoy sigue creando suspicacia entre algunos espectadores.