«La repostería es una ciencia exacta»

Alma Obregón (Bilbao, 1984) sueña con tartas, tortitas y 'cupcakes'... Literalmente. Esta escritora, repostera y licenciada en Comunicación Audiovisual tuvo un flechazo con la cocina dulce mientras preparaba su doctorado en Alemania y supo que iba a dedicar el resto de su vida a conseguir la magdalena perfecta. Esta noche, a partir de las 21.00 horas, estrena la segunda temporada de su programa 'Dulces con Alma' en Canal Cocina.

¿Son difíciles sus recetas?

Son sencillas, preparadas con mucho cariño, y que creo que van a gustar a todo el mundo. Intento hacer caso a lo que me piden los seguidores del programa. Busco que no sean recetas simples, pero tampoco muy complicadas, porque la repostería da un poco de miedo a priori.

Dicen que es una ciencia exacta.

Al cien por cien, y creo que ese es el problema que mucha gente tiene con la repostería. Piensan que esto va a ser a ojo, como la cocina salada, a la que se puede agregar más o menos sal, pero en realidad es química pura, hay que seguir la temperatura y las medidas. Lo bueno es que si lo haces bien tienes el éxito asegurado.

¿Por qué tantos restaurantes no salen del coulant, la cheesecake y la panacotta en sus postres?

(Risas) ¡Es verdad! Son los tres postres más repetidos. Lamentablemente, creo que en este país se ha restado importancia a los dulces y a los postres, incluso en las propias pastelerías, cuya carta estaba muy trillada. Pero, en calidad de gran comedora de dulces, me estoy dando cuenta de que la cosa está cambiando poco a poco.

¿Cuánta culpa tiene de eso la televisión?

La gente está volviendo a entrar en la cocina gracias al auge de los programas culinarios. Ahora nos empezamos a interesar por las recetas, vemos que la cocina no es tan complicada y, sobre todo, estamos dejando de comer platos precocinados o congelados, lo cual es una maravilla.

¿Con qué podemos sorprender a nuestra pareja en San Valentín?

Te diría que precisamente el coulant de chocolate nunca falla (carcajada). En general una de las cosas que triunfa es preparar un desayuno a tu pareja. Recomendaría unas magdalenas de chocolate, que son muy fáciles de hacer, o unas tortitas. No hace falta estar horas metido en la cocina preparando una tarta.

Tomamos nota. Su primer libro se titula 'El cupcake perfecto', ¿tan difícil es?

Ahora me parece que no, pero cuando empecé en la repostería y no tenía ni idea era como el Santo Grial de la cocina, me parecía imposible. Gracias a esto empezó mi búsqueda por las recetas maravillosas que probamos y nos evocan recuerdos. El resto de mis libros ha sido un guiño a eso.

Batalla con el horno

¿Fue la receta que más frustración le causó?

Sin duda, esa fue la de los macarons, un dulce que a mí me vuelve loca. Me costó doce años dominar la receta; fue una batalla personal con el horno, con el punto del merengue... Tenía pesadillas con ellos. Ahora me salen siempre.

¡Para que luego se los coman en un minuto!

Efectivamente, esa es de las cosas más frustrantes de la cocina. Como tardar dos horas en decorar unas galletas para que luego las coman sin verlas.

Dice que su pasión por la repostería nació cuando estaba en Alemania...

Yo estudié Comunicación Audiovisual y estaba en Alemania preparando allí mi doctorado. Por primera vez en mi vida tenía mi propio horno y pasaba muchas horas sola. Entonces me decidí a hacer recetas. Fue un flechazo, estaba obsesionadísima con las tartas, soñaba con ellas, y supe que me tenía que dedicar a esto.