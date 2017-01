Hollywood premia a 'The Crown'

Los premios del Sindicato de Actores de Hollywood, que se entregaron el domingo, tuvieron un lugar destacado este año para las series de televisión. 'The Crown', la ficción de Netflix basada en la vida de Isabel II, ganó los dos galardones a los que estaba nominada: Mejor Actor y Mejor Actriz a John Lithgow y Claire Foy respectivamente por su interpretación de Winston Churchill y la monarca. El premio al Mejor Reparto se lo llevó 'Stranger Things', mientras que 'Orange is the New Black' ganó el de Mejor Serie por tercer año consecutivo.