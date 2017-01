Isabel Pantoja, sobre la cárcel: «Ese lugar de cuyo nombre no quiero acordarme»

La cantante Isabel Pantoja (Sevilla, 1956) fue la protagonista del programa de televisión de Antena 3 El Hormiguero y al hablar por primera vez tras salir el 2 de marzo de la cárcel. «Soy una mujer muy frágil, pero soy muy valiente y no me puedo permitir el lujo de venirme abajo», aseguró la tonadillera.

El pasado 10 de noviembre, Pantoja presentó públicamente su nuevo álbum y las primeras fechas de la gira, en la que no hizo declaraciones. En El hormiguero, recordó al productor del disco, Juan Gabriel, al que no pudo despedir en México tras su repentina muerte en agosto por estar privada de su pasaporte. «Este disco lo ha hecho el estando yo donde estaba, ese lugar de cuyo nombre no quiero acordarme», señaló la tonadillera. «Han sido dos años difíciles, intensos, dolorosos», había comentado antes en su única mención a su paso por prisión. «Los que ya se me fueron están ahí y me cuidan. Hablo mucho con ellos y he tenido mucho tiempo para pensar», añadió

Juan Gabriel es el autor de 'Hasta que se apague el sol', que se publicó el 10 de noviembre, justo dos semanas después de que se diera por extinguida la condena de dos años de prisión que le impusieron por permitir el blanqueo de los beneficios ilícitos obtenidos por su expareja y exalcalde de Marbella Julián Muñoz, durante su gestión al frente del Ayuntamiento de esa ciudad. Ni tras su ingreso en la cárcel de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) en 2014 para cumplir la pena, ni después de serle concedida la libertad condicional el pasado 2 de marzo (tras haber completado dos tercios de su condena) ha hecho declaraciones la artista ante los medios.