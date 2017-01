'Ur Handitan' 191.000 ikus-entzulek jarraitu zuten

Atzo eskainitako Altsasuko biharamun luzea, urrian bertan izandako gertaeren inguruan, inoizko 'Ur Handitan' saiorik ikusiena izan zen. Atalak %4,3ko audientzia izan zuen eta euskaldunen artean %9,3ra iritsi zen. Halaber, EAEn eta eragin-esparruan 191.000 ikus-entzuleko audientzia metatua izan zuen.

Bestalde, sare sozialetan ere emisioan zehar oihartzun handia izan zuen saioak eta joera bilakatu zen Estatu mailan #UrHanditan hashtagarekin

'Errementari' pelikularen filmaketa

Bestalde, ostegun honetako EiTB 'Kultura Transit' saioan 'Errementari' pelikularen filmatzea eta Helena Goñi artista gaztea izango dira gai nagusiak. Paul Urkijo euskal zinegile gaztea Errementari beldurrezko pelikularen azken sekuentziak filmatzen ari da. Gipuzkoan, Araban eta Bizkaian aritu dute Patxi Errementaria euskal mitologiako pertsonaiaren kontakizuna grabatzen.

Haurra zenetik datorkio Paul Urkijori beldurra eta fantasiarekiko zaletasuna. Eta zaletasuna ogibide bihurtu du, geurean genero hau lantzen duen zuzendari bakarrenetakoa da.

Zuzendaria aginduak ematen, efektu digitalen gainbegiralea dena ikuskatzen, eta pertsonak pertsonai bihurtzen ikusi ditugu El Pobaleko burdinolan. 'EiTB Kultura Transit' beraiekin guztiekin egon da.

Sortzaileak atalean, Helena Goñi izango da gonbidatua. Artista gazteak Behind blue eyes arte-argazki liburua kaleratu du, Género y Figura lehiaketari esker. Bilbotarrak Barakaldoko Baffest lehiaketako lehenengo edizioa irabazi zuen iaz, eta egun bere lanak ikusgai ditu Rekalde aretoan, 'Tell me how close we are to a riot' erakusketan (Martxoak 5a arte). Bere belaunaldiak sentitzen duen etorkizunik eza eta inpotentzia islatu ditu Goñik, argazkietan ez ezik, bideoan eta instalazio artistiko batean ere bai.

Hitzordua, ostegunean, ETB1en 23:35ean eta ETB2n 01:00etan.