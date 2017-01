Un rincón para el cine independiente

«El festival de Sundance es la mejor plataforma de estreno que te pueden ofrecer. Cuando un filme es elegido allí despierta mucha curiosidad. Ser seleccionado es como si a tu película le colocaran una 'jetpack». Se llaman 'jetpack' a esas mochilas propulsoras que se colocan en la espalda y permiten elevarse a quien las porta. La comparación la establece la realizadora Alexandra Shiva, autora neoyorquina de documentales como 'Bombay Eunuch', 'Stagedoor' o 'How to dance in Ohio', este último en torno a tres adolescentes con autismo que se relacionan a través de la danza. Fue esta cinta a la que Sundance le colgó hace un par de años una 'jetpack' y desde entonces no ha parado de 'volar' por otros certámenes y de venderse a distintas plataformas.

LAS PELÍCULASDía 20: I smile back. Adam Salky.

Día 21: Crystal Fairy and the Magical Cactus. Sebastián Silva.

Día 22: Camp x-Ray. Peter Sattler.

Día 23: Sembene! Samba Gadjigo.

Día 24: Humpday. Lynn Shelton.

Día 25: How to dance in Ohio. Alexandra Shiva.

Día 26: Secretary. Steven Shainberg.

Día 27: Hellion. Kat Candler.

Día 28: Broken English. Zoe Cassavetes.Le

Día 29: Pi. Darren Aronofsky.i

«Siempre me interesaron las historias sobre personas que buscan un lugar al que pertenecer. Tengo un amigo con una hija en el espectro autista y a menudo me preguntaba cómo era su vida, si tendría amigos, si sería independiente. Quería contar esa historia. Entonces conocí al doctor Amigo, que estaba preparando una especie de baile de graduación para personas con estas características y me pareció una manera increíble de narrar este relato», explica Shiva, sobre el origen de una película que retrata a tres adolescentes de Ohio cuyas vidas se ven condicionadas por este trastorno.

El filme se estrena en exclusiva en España en Sundance TV, el canal que sigue en la pequeña pantalla los propósitos del festival creado por Robert Redford hace 33 años. Lo hace dentro de un ciclo que esta emisora presenta en coincidencia con la nueva edición del certamen. Del 20 al 29 de enero se han programado diez títulos que pasaron por esta cita cinematográfica que se distingue por el carácter independiente de sus propuestas y por la selección de títulos arriesgados que proyecta.

Con '10 días en Sundance' (todos los días, a las 22.30 horas) se pretende trasladar al espectador el espíritu del festival que se celebra en Utah con propuestas como 'Sembene!', sobre el cineasta al que se considera padre del cine africano; 'Camp X-Ray', que se desarrolla dentro de la cárcel de Guntánamo; 'Humpday', una comedia en torno a la exploración de la identidad sexual; o 'Pi', una de las primeras obras del creador de 'Cisne negro', sobre el matemático que investigó la decodificación del sistema numérico que rige el aparente caos del mercado bursátil.

A todas estas cintas, Sundance les otorgó un importante impulso para llegar al mayor número de espectadores y conseguir su estreno en salas comerciales.