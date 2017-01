«Un 'Chester' con Trump sería nuclear»

Y el hijo pródigo regresó a Mediaset. Risto Mejide (Barcelona, 1974) se volverá a sentar en el sofá 'Chester' (esta vez con la coletilla 'in Love') a partir del domingo a las 21.30 horas en Cuatro, después de haber pasado el último año y medio en Antena 3, donde conducía un formato similar. En esta ocasión no viajará por todo el país, sino que permanecerá en un plató en el que las principales novedades son la presencia de público y de los ponentes, «gente que sabe de lo que habla». Entrevistará a Nacho Vidal, Belén Esteban, Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre, entre otros.

Se define como un farsante metido a periodista.

No creo que con una temporada de 'Chester' me deban convalidar la carrera de Periodismo, quiero pensar que es mucho más complicada que esto. Siempre intento ofrecer algo honesto al espectador y si eso es periodismo o no, no me corresponde a mí decidirlo.

Esta temporada añade público al plató, un poco más de miga.

Ha sido el gran aporte, el tener gente con la que poder interactuar y que estos interactúen con lo que está pasando enriquece muchísimo el programa.

También va a traer ponentes, gente «que saben de lo que hablan». ¿Esto le parece una novedad en televisión?

Para empezar sí, y luego es que son gente anónima, que era una de las grandes peticiones que siempre nos han hecho en 'Chester'. Cuando hacíamos las primeras temporadas nos preguntaban por qué no llevábamos gente desconocida, con sus historias increíbles. Tenían toda la razón. La manera de incorporarlos ha sido introducir la figura del ponente que viene a aportar su experiencia y conocimiento sobre un determinado tema, algo que cada vez es más necesario en televisión.

¿Todo el mundo tiene un buen 'Chester'?

Siempre he sido de la opinión de que no hay mal entrevistado, sino mal entrevistador.

¿Y cómo sería el de Donald Trump?

Sería un 'Chester' atómico o nuclear, nunca mejor dicho (risas).

Ha dicho que Belén Esteban le sorprendió mucho cuando la entrevistó.

Me ha gustado mucho tener una conversación con ella. Se verá por primera vez en televisión a Belén Esteban reflexionando sobre Belén Esteban.

¿Ahora usted también sufre esa presión de salir en las revistas del corazón?

¿Tú crees?

No lo sé, por eso le pregunto.

Creo que eso es una apreciación tuya porque no has vivido los últimos diez años en mi piel. Llevo mucho tiempo saliendo en las revistas del corazón sin haberlo deseado, con lo cual no creo que ahora sufra más presión.

En esta época tan políticamente correcta, ¿es arriesgado ser Risto Mejide?

(Se lo piensa) Depende de lo que definas como riesgo. En mi caso es que no tengo opción; como decía Oscar Wilde, «tienes que ser tú mismo, porque los demás están cogidos». Mientras el espectador y las cadenas sigan creyendo que tiene sentido hacer un programa conmigo, yo estaré allí.

Pero no será plato de buen gusto recibir amenazas de muerte...

Bueno, descerebrados hay en todos los lados y no creas que eso me quita el sueño. A esa gente hay que ponerla en su sitio y para eso ya están los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

¿Quién tiene más talento: Pablo Echenique, Cristina Cifuentes o Esperanza Aguirre?

(Risas) Para mí el talento es la capacidad de provocar algo en los demás, sea lo que sea, aunque sean cosas negativas. Desde ese punto de vista, esos tres tienen mucho talento.