La primera serie de televisión de los Coen

Las fronteras que separaban a los profesionales del cine y la televisión poco a poco están dejando de existir. Si Woody Allen anunciaba el año pasado 'Crisis en seis escenas', su primera ficción para la pequeña pantalla, ahora son los hermanos Ethan y Joel Coen los nuevos iconos cinematográficos que se suman a la moda de las series. Ambos trabajan en 'The Ballad of Buster Scruggs' ('La Balada de Buster Scruggs'), un western que entrelazará seis historias diferentes y que aún no tiene cadena. Según la revista 'Variety', se trata de un proyecto que mezclará la televisión con el teatro.