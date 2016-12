Nochebuena para todos los gustos

Las cadenas de televisión quieren colarse en nuestra cena de Nochebuena haciéndonos cantar, reír o enamorarnos. Aunque siempre habrá alguna pelea por el mando, hay opciones para todos los gustos, desde las canciones de cine de 'Telepasión' en TVE hasta el amor de 'First Dates' en Cuatro. Lo que no faltará será el mensaje navideño del Rey (a partir de las 21.00 horas), que pondrá el punto de partida a la programación especial.

TVE

Homenaje al cine español

Tras el discurso del Rey (a partir de las 21.10 horas), TVE homenajea al cine español con su nueva edición de 'Telepasión'. En este especial de Nochebuena, producido por Veralia, los rostros principales de la cadena pública darán el cante. Anne Igartiburu, Inés Ballester o Jacob Petrus interpretarán la banda sonora de películas como 'Las chicas de la Cruz Roja' o 'El otro lado de la cama'. Cuando la gala finalice (a eso de las 22.05) habrá más música con Miguel Bosé, Dani Martín y Laura Pausini.

Antena 3

Lo mejor de cada casa

Antena 3 ha decidido prescindir esta Nochebuena de uno de sus clásicos: 'Los Simpsons'. A diferencia de otros años, la familia amarilla no visitará los hogares esta noche porque la cadena quiere sacar pecho y mostrar un resumen de los momentos más divertidos de su programación de 2016 con el especial 'Lo mejor de cada casa'. Después, a las 23.15 horas, Manel Fuentes y el jurado de 'Tu cara me suena' repasarán las mejores actuaciones del concurso.

Telecinco

Ocho años con Paz

El rostro de la Nochebuena en Telecinco volverá a ser el de Paz Padilla por octavo año consecutivo. La copresentadora de 'Sálvame' presentará 'Una noche en paz' junto a Joaquín Prat, colaborador de 'El Programa de Ana Rosa', a partir de las 21.10 horas. Acompañados en esta ocasión por Luján Argüelles, darán paso de forma divertida a numerosas actuaciones musicales, entre las que se encuentran David Bisbal, Gemeliers o Bertín Osborne. El humor lo podrán rostros de la cadena, como Kiko Hernández, en una gala que se extenderá toda la noche.

Cuatro

Cita a ciegas

La hermana pequeña de T5 tira este año por el programa revelación de la temporada: 'First Dates' (21.10 h.). Carlos Sobera y su invitada especial Lara Álvarez proponen una versión navideña del formato a modo de cuento de navidad. El especial 'First Dates Christmas' llega cargado de ternura y emoción. Habrá segundas oportunidades para los comensales que no tuvieron suerte la primera vez, citas especiales y la 'mesa cero', una iniciativa solidaria que busca concienciar sobre la donación de médula.

ETB

Digital y tal

Euskal Telebista ha preparado el especial de humor 'Nochebuena Digital y Tal' en ETB2, protagonizado por Andoni Agirregomezkorta, Iker Galartza, Asier Hormaza, Miriam Cabeza, Leire Ruiz, Diego Pérez, Humberto Gutiérrez e Iñigo Salinero. Su especial de Nochebuena mostrará en clave de comedia cómo ha cambiado nuestra navidad con las nuevas tecnologías y las redes sociales. En ETB1, Zuhaitz Gurrutxaga y Mikel Pagadi ofrecerán el especial 'Herri Txiki, Kantari' en el que personajes conocidos y de actualidad cantarán temas populares vascos.

La Sexta

Recuerdo de una década

La Sexta cumplió en 2016 diez años y esta noche aprovecha para celebrarlo con un programa que recordará los inicios de la cadena y sus mejores momentos con la emisión de '10 años viéndonos' (21.10 h.), que ya se emitió en abril. Después coge las riendas Ana Morgade con un especial de 'El Club de la Comedia'.