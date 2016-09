La familia crece con una 'chonija', una 'virgen' y quince más

1

Miguel es de Pontevedra y tiene 31 años pero no le gusta que la gente sepa que edad tiene. Es modelo internacional, tiene cremas para cada parte del cuerpo y considera que cumple los cánones de belleza que la sociedad impone. Fue el concursante que más sorprendió a los fieles seguidores del 'reality' por su mentira: “Es mi momento de mostrar mi realidad”, confesaba mientras se despojaba de su peluca. Un secreto que no conocían sus padres ni nus amigos. Además, confesó que sintió la necesidad de crear un personaje para adentrarse en el mundo de la moda. "Soy un chico de mentira, me gusta jugar con la ilusión óptica de las personas”, afirmó. Por otra parte, se le ha relacionado sentimentalmente con Markus, el concursante del programa '¿Quién quiere casarme con mi hijo?'