Trump y Michael Moore se enzarzan en una discusión por una obra de teatro sobre el presidente

Lunes, 30 octubre 2017

La reacción del presidente de EEUU, Donald Trump, al debut en Broadway del cineasta Michael Moore con una obra teatral sobre su Gobierno, los ha enzarzado en una discusión en Twitter, donde el director acusó a Trump de "distraer" al público respecto a Afganistán, Puerto Rico o la trama rusa.

"Aunque no es presidencial para nada, debo señalar que el chapucero espectáculo de Michael Moore en Broadway fue una BOMBA TOTAL y forzado a cerrar. ¡Triste!", escribió el sábado el presidente sobre "The Terms of my Surrender", que cerró el 22 de octubre después de 12 semanas en el Belasco Theater.

"Debe de haber confundido mi exitazo de 'show' en Broadway con su presidencia - que ES una bomba total y de hecho cerrará pronto. NO ES TRISTE", ironizó por la noche el cineasta, que se explayó a lo largo de 12 tuits en su respuesta a Trump.

El ganador del Óscar al mejor documental en 2003 por "Bowling for Columbine" le recriminó entonces que este domingo hubo un muerto y seis heridos estadounidenses en la "interminable" guerra con Afganistán y "ni siquiera es consciente" de ello.

"El jurado del fiscal Mueller (que investiga la trama rusa) acaba de aprobar los primeros cargos de su Administración. ¿Está intentando distraernos de esto?", prosiguió.

Añadió que el mandatario está "más decepcionado de que tanta gente" haya visto la obra que de otros temas de interés público, como la situación en Puerto Rico tras el huracán María, que mantiene a tres cuartas partes de la población sin electricidad, según denunció.

"Dicen que Twitter le 'distrae' de su presidencia. ¡Pero Twitter ES SU PRESIDENCIA! Es todo lo que sabe hacer. ¡PERDEDOR!", criticó el polémico director, que prepara un documental sobre Trump llamado "Fahrenheit 11/9" en referencia al día después de su victoria presidencial y a su cinta más exitosa, "Fahrenheit 9/11" (2004).

"Fahrenheit 11/9", que Moore anunció en el Festival de Cannes, será su segundo documental sobre Trump después de "Michael Moore in TrumpLand". En él trabaja con el productor Harvey Weinstein, quien ya colaboró con él en "Fahrenheit 9/11" y que está envuelto en un escándalo de acoso y abuso sexual a actrices y modelos.

Moore no se ha pronunciado sobre el papel que Weinstein tendrá finalmente en el nuevo documental, pero abogó este mes por "un mundo sin Harveys" en una carta abierta y aseguró ser el "único director" que lo ha llevado ante los tribunales, "por ser un ladrón".