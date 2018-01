Más de 3.000 mujeres del arte y la cultura crean 'La Caja de Pandora', un foro contra el acoso sexual Medio centenar de mujeres se ha concentrado este lunes ante el Museo Reina Sofía para presentar públicamente el #MeToo español EFE Madrid Lunes, 29 enero 2018, 18:54

Medio centenar de mujeres se ha concentrado este lunes ante el Museo Reina Sofía para presentar públicamente la iniciativa La Caja de Pandora, un colectivo formado en un foro privado de Facebook por una 3.000 profesionales del arte y la cultura que denuncian situaciones de acoso sexual.

"Somos La Caja de Pandora, un grupo no mixto de más de 3.000 mujeres y otras identidades de género no hegemónicas, vinculadas con el arte y la cultura. Somos feministas, antirracistas, anticapacitistas e inclusivas con todas las diversidades", ha leído su portavoz, Gloria, que no ha querido decir su apellido.

El grupo, con objetivos similares a los de #MeToo, se constituyó en julio de 2017 como "plataforma de apoyo y cuidados" en respuesta a la denuncia por abuso sexual, que la artista Carmen Tomé interpuso e hizo pública contra el responsable de un centro cultural alicantino y que está en fase de instrucción.

Tomé, dicen, sufrió "triple agresión e indefensión" por ser "él un hombre y ella una mujer en una sociedad marcada por la desigualdad"; porque él "ejercía una figura de autoridad" y por tener él "una posición privilegiada, puesto que representa una figura de poder dentro del mundo del arte, ejerciendo como comisario, docente, gestor y mediador cultural".

"Este tipo de agresiones y/o abusos se realizan con normalidad en todas las situaciones de la vida, y en nuestro sector del arte y la cultura de una forma muy específica", aseguran en su manifiesto.

Las 'pandoras'

Exigen a las instituciones que "establezcan los protocolos, pactos y consensos necesarios para salvaguardar la vida y facilitar que ésta pueda desarrollarse con dignidad y libertad", afirman y apuntan que la Caja de Pandora funciona "como espacio de sonoridad, de hermanamiento entre mujeres".

Actualmente, en el grupo se están compartiendo experiencias y testimonios y creando su organización interna para construir "recursos pedagógicos, jurídicos, afectivos y preventivos".

"Las 'pandoras' tendemos la mano y abrimos nuestro círculo a todas las mujeres e identidades diversas para que cuenten con nuestro apoyo, y nosotras con el suyo (...) Si tocan a una, tocan a todas. Por las que no están, por las que estamos y por las que tienen que venir, ni una menos", añaden.