Tres estudios donostiarras y dos de Pamplona optarán a la reforma del Koldo Mitxelena Usoz Las cinco empresas finalistas dispondrán de diez semanas para redactar sus anteproyectos ALBERTO MOYANO Domingo, 29 abril 2018, 08:05

Tres estudios donostiarras y dos de Pamplona han sido seleccionados para redactar el anteproyecto de la reforma arquitectónica del centro Koldo Mitxelena de San Sebastián. Las UTE's formadas por Tuñón Arquitectos/Pereda Pérez, Astigarraga y Lasarte/BAB Arquitectos, Estudio Carbajal/VAUMM Arquitectura y Urbanismo, María Teresa Apezteguía/MVSA, y Estudio Beldarrain/Mangado y Asociados son las cinco firmas finalistas de entre las diecinueve que se habían presentado al concurso y que contarán con diez semanas de plazo para elaborar el anteproyecto del futuro KM. El estudio de arquitectura ganador se conocerá en septiembre y dispondrá de seis meses para redactar el proyecto definitivo.

La selección se ha llevado a cabo tras valorar el jurado «el curriculum de las empresas, así como su capacidad de diseño y calidad arquitectónico y la experiencia en la redacción de proyectos similares» al de la reforma del Koldo Mitxelena, según informó ayer el Departamento de Cultura de la Diputación en un comunicado. También se han tenido en cuenta sus respectivos trabajos de intervención en edificios protegidos del patrimonio cultural, como es el caso del que acoge en el centro de Donostia esta infraestructura foral.

A la espera de conocer el Programa Funcional del futuro Koldo Mitxelena reformado, los cinco estudios de arquitectura coincidieron en señalar el «altísimo nivel» de las firmas que se han presentado al concurso, «con estudios de referencia a nivel mundial», una circunstancia que atribuyen al interés en trabajar en un edificio emblemático de Donostia.

En opinión de Oscar Pérez Silanes, de Tuñón Arquitectos/Pereda Pérez Arquitectos, «se trata de un edificio muy claro, con patios y que ofrece muchas posibilidades. El KM es un referente de la creatividad cultural y su ubicación en el centro de la ciudad hace que reúna muchos atractivos», indicó. José León Lasarte, de Astigarraga y Lasarte/BAB Arquitectos, indicó que «a falta de conocer el Programa Funcional, nos presentamos con mucho interés. Se trata de un edificio muy singular de la arquitectura donostiarra de comienzos del siglo XX». Lasarte, que reconoció que su firma se había presentado al concurso junto a BAB Arquitectos de Madrid «porque nos aporta su curriculum», destacó «el altísimo nivel de los equipos que han optado al proyecto, teniendo en cuenta que no es una obra tan grande. Esto indica el prestigio de la obra y garantiza la calidad del proyecto que finalmente salga elegido».

María Teresa Apezteguía, por su parte, también destacó el «altísimo nivel» de las empresas, «diecinueve equipos fortísimos con alianzas, porque de lo contrario era difícil cumplir con las condiciones del concurso». La representante de la firma navarra, que concurre junto a la holandesa MVSA, indicó que «toda intervención en un edificio patrimonial tiene un plus de complicación porque por un lado, se demanda conservar y por otro, elaborar un proyecto muy del siglo XXI». En cualquier caso, «se trata de un reto precioso», aseguró.

Iñigo García Odiaga, de Estudio Carbajal/VAUMM Arquitectura y Urbanismo, admite que «para nosotros no es un proyecto sencillo, pero sí interesante». Con la oficina «a 150 metros del Koldo Mitxelena, es una instalación de referencia que conocemos bien, primero como estudiantes, ahora en las visitas a sus exposiciones o consultas en la biblioteca». García Odiaga considera que el KM debe pasar del concepto de «biblioteca decimonónica que ahora encarna a una transformación que le permita afrontar los retos del futuro». No obstante, admite que es un edificio «difícil de intervenir, muy presente en el imaginario iconográfico de los donostiarras y con una distribución interna compleja». Finalmente, Juan Beldarrain, de Estudio Beldarrain/Mangado y Asociados, definió el KM como «un edificio rígido en el que no están claras las posibilidades de intervenir sin realizar una intervención muy potente. El reto es resolver esas incertidumbres -señaló- y la clave, el concepto que se quiera dar a la nueva biblioteca como germen de la transformación del centro». Beldarrain también destacó la competencia de los estudios a concurso y añadió que «hay que ver con naturalidad que estudios de arquitectura de primer nivel vengan a este San Sebastián» para optar a proyectos como éste: «Difícil y con un atractivo especial».

La empresa ganadora del concurso recibirá una contraprestación económica de 8.000 euros más IVA, mientras que las cuatro finalistas obtendrán 5.000 euros más IVA por sus trabajos. Con un presupuesto total de cinco millones de euros, el estudio de arquitectura ganador percibirá 382.000 euros por la redacción del proyecto y, en su caso, la dirección de la obra.

Estudios seleccionados

Tuñón Arquitectos SLP/ Pereda Perez Arquitectos, SCP (UTE) Tuñón Arquitectos es una oficina de Madrid dedicada a la confrontación de la práctica proyectual y constructiva con la teoría y la docencia y ha ganado numerosos concursos públicos de arquitectura. Pereda Pérez Arquitectos es un estudio de Pamplona que cuenta con diversos reconocimientos nacionales e internacionales.

Astigarraga y Lasarte SLP/ Bab Arquitectos SLP Es un estudio de San Sebastián que tiene, entre otros, varios premios en concursos de ideas para proyectos como el polideportivo donostiarra de Benta-Berri, el recinto ferial del Bidasoa en Irun, la reforma del Espacio Cánovas, en el centro comercial La Bretxa, la habilitación de la sede de Donostia Turismoa; la habilitación del irunés edificio industrial URI como sede del Gordailua; o la construcción de la nueva lonja de pescado, en el área pesquera del puerto de Pasaia.

Apezteguía Elso /MVSA Architects (UTE) Apezteguía es un estudio de Pamplona. Primer Premio COAVN 2007 Dotacional por la sede de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Gipuzkoa o por la reforma de Casa-Torre Jaureguía en Donamaria o por la reforma del Molino de Zubieta para ecomuseo. MVSA es una firma internacional de arquitectura y diseño con oficinas en los Países Bajos, España y Suiza. Ha recibido, varias veces el premio American Architecture Prize.

Estudio Carbajal , SLP/ Vaumm Arquitectura y Urbanismo SLP (UTE) El Estudio Carbajal es de Sevilla y entre sus trabajos están la escuela infantil en Brunico, la biblioteca de Varna o el edificio departamental para la Universidad Miguel Hernandez. Vaumm es un estudio de San Sebastián, que entre otros, ha diseñado el Basque Culinary Center.