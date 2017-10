«Trato de ocupar un rol entre el chamán y el tonto del pueblo en términos musicales y sociales» Pablo Und Destruktion actúa esta noche en Azpeitia. / JAVIER BEREJANO Pablo Und Destruktion. El rockero asturiano, indispensable artista de la escena independiente del Estado, actúa esta noche en Azpeitia IKER MARÍN SAN SEBASTIÁN. Viernes, 13 octubre 2017, 08:54

«Imaginen un mundo en el que los músicos de rock no aspirasen al estrellato sino a conectar profundamente con sus oyentes y espectadores. Imaginen también un mundo en que el rock estuviese considerado, como la escultura o la poesía, una de las bellas artes. Suena bien, ¿no? Pablo Und Destruktion cree firmemente que ese mundo es posible. O al menos actúa como si así fuera». Esta es la carta de presentación de Pablo Und Destruktion, el artista que hoy por la noche, a partir de las 23.00 horas, actúa en la sala Sanagustin de Azpeitia.

Tras ese nombre se esconde Pablo García (Gijón, 1984) un artista amado por la crítica musical especializada de este país que vuelve a Gipuzkoa para presentar su último disco, 'Predación' (Sonido Muchacho). Influencias musicales de Nick Cave, Nick Drake o Serge Gainsbourg se aprecian en un músico que no da puntada sin hilo en unas letras llenas de realismo, dureza, crítica e ironía.

Azpeitia acoge hoy, como lo ha hecho en varias ocasiones anteriormente Matadeixe de Azkoitia, a un artista que llega en formato dúo junto a Pablo González, batería de Doctor Explosion, The Cinycs y Fogbound entre otros, «llegamos con sintes, samplers, guitarra y voces», anuncia.

A pesar de estas pistas no es precisamente sencillo clasificar a Pablo Und Destruktion. Él mismo reconoce que «trato de ocupar un rol entre el chamán y el tonto del pueblo, en términos musicales y sociales. Para eso me sirvo de la psicodelia, textos de cinco páginas por canción y zurrar fuertemente a los tambores».

No es así como comienza su último disco. La voz del asturiano anuncia recitando en 'Preludio Corintio', basada en la Carta de San Pablo a los Corintios, muchas de las claves que protagonizan 'Predación'. 'Si no tengo amor soy una campana que resuena, entre un zumbido constante' y 'toda la ciencia y una fe mueve montañas, si no tengo amor no servirían de nada' canta para enlazar este aperitivo con un segundo tema, 'Puro y ligero', grandioso al mismo tiempo que doloroso. Con la tragedia familiar como telón de fondo, abre el tema cantando un sobrecogedor y confesional 'Me arrepiento, me arrepiento de muchas cosas', que eriza el vello hasta que se pregunta una y otra vez '¿cómo volver a ser puro y ligero?'.

El amor y la religión son dos constantes en esta nueva entrega de Pablo Und Destruktion. La misma portada del disco, obra de Igor Casayjardín, representa una adaptación de 'El éxtasis de Santa Teresa' de Bernini. Ante este par de elementos Pablo García es claro, «la religión está en todas partes. No soy el único que vuelve a hablar de religión últimamente. Parece que vuelven a estar de actualidad estos 'grandes relatos' nacionales, religiosos y sociales. Y yo los paso por mi filtro para hacer canciones», señala sobre la fe. En cuanto al amor, al que en muchos pasajes del disco parece que otorga el papel de salvación, opina que «es el truco de magia por excelencia, y puede ser magia negra o blanca. Eso es todo».

Lo que es obvio es que tras 'Vigorexia emocional' (Marxophone 2015) y el magnífico directo 'Canciones para antes de una guerra' (La Secta 2016) el asturiano ha dado un salto cualitativo con el disco que ha publicado este año, «creo que con este disco he conseguido meter más cera que nunca sin que se pierda la lírica y la liturgia de los conciertos. Para mí ya es mucho», señala descriptivo un artista al que es más fácil seguirle el hilo en las letras de sus canciones que en sus respuestas para una entrevista. Será cierto eso que escriben en su oficina de management sobre él, «no sigan leyendo esta nota de prensa. Escuchen».