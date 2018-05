Toundra inicia en Donostia la gira de su disco 'Vortex'

Toundra, buque insignia del post-rock instrumental en el Estado, inicia hoy en la Sala Doka (20.00 horas) la gira europea en la que presentará 'Vortex' (2018). En su quinto trabajo de estudio, los madrileños inciden en las características y contundentes atmósferas que llevan facturando desde que iniciaron su andadura discográfica hace una década con 'I' (2008). En este álbum, eso sí, rompen con la tradición de bautizar sus discos con números romanos. Además, es la primera referencia que Toundra publica tras fundar Exquirla, el grupo paralelo que montaron con el cantaor Niño de Elche y que se materializó en 'Para quienes aún viven' (2017). A menudo comparados con bandas como Mogwai, Explosions in The Sky o Russian Circles, el cuarteto asegura que en 'Vortex', publicado la semana pasada, ha querido volver a inspirarse en la rabia que en su día les hizo definirse como grupo. «A la vez hay un halo de tristeza que impregna las canciones. Cada uno sabrá por qué han salido así... o no. Estamos volviendo», han declarado antes de iniciar un importante tour europeo que hasta finales de año les llevará por distintas ciudades de Francia, Holanda, Bélgica, Gran Bretaña y otros muchos países.