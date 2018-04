Torrealdai denuncia «las opiniones supremacistas» en torno al euskera Joan Mari Torrealdai, ayer en SanSebastián. / LUSA Ha publicado 'Asedio al euskera', que contiene muchos materiales nuevos con respecto al 'Libro negro del euskara' de hace 20 años FELIX IBARGUTXI SAN SEBASTIÁN. Martes, 17 abril 2018, 07:13

El sociólogo, periodista y académico de Euskaltzaindia Joan Mari Torrealdai ha publicado el libro 'Asedio al euskera', veinte años más tarde de una obra similar: 'El libro negro del euskara'. En la nueva publicación, Torrealdai recoge, a lo largo de 427 páginas, «leyes y opiniones que desprecian o atacan al euskera, que hasta ahora han estado dispersas, y que no son fruto del azar. Son resultado de una idea supremacista del español, que trae consecuencias negativas para las lenguas que están en posición inferior», según comentó en la presentación de ayer. Y quisiera que esta obra «sirva de concienciación».

La presentación de ayer fue la primera de las que se van a producir estos días, en vísperas de la celebración del Día Internacional del Libro. Según el académico Torrealdai, «el anterior libro, 'El libro negro del euskara', estaba centrado en el franquismo; en este, en cambio, el 61,5% de los materiales son posteriores a 1978».

El nuevo libro ofrece cientos de textos breves seleccionados y consta de cuatro capítulos cronológico-temáticos: la Revolución francesa; el periodo que va desde el siglo XVIII a Franco; el franquismo y, finalmente, la época autonómica. Un quinto capítulo se titula 'Todo es ETA', y analiza, entre otras cosas, el caso del diario Egunkaria, de cuyo consejo de administración Torrealdai fue presidente. En el posterior juicio fue declarado inocente, pero aquella etapa le marcaría la vida; denunció torturas y después se le diagnosticó un cáncer.

Torrealdai ha resaltado también el «machismo discursivo» de algunos intelectuales

El libro se cierra con un apartado relativo al «negacionismo». Torrealdai cree que «ha habido una labor legitimadora de las políticas lingüísticas del Estado por parte de ciertos intelectuales, que siempre exaltan el castellano y nunca mencionan la imposición lingüística del Estado. Para ellos, la imposición es siempre la de la otra lengua, la minoritaria».

El sociólogo comenta también en el libro «el machismo discursivo» de las opiniones vertidas en contra del euskera. «Esos intelectuales no saben nada de lingüística, y menos del euskera, pero opinan con mucha testosterona y prepotencia, insultando. En el libro apenas hay opiniones vertidas por mujeres, y las que he recogido son sobre todo en el contexto del caso Egunkaria», comentó. Según Torrealdai, en la sociedad va calando la idea de que «el euskera no es la lengua de todos los vascos, sino la de los abertzales».

El libro incluye un prólogo, «magnífico», según el sociólogo, del lingüista Juan Carlos Moreno Cabrera, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido editado por la casa Txertoa, que ahora cumple 50 años. Fue fundada por Luis Mari Jiménez de Aberasturi y publicó en su día muchas obras de José Miguel Barandiarán y Julio Caro Baroja.

El primer apartado, el de las leyes, arranca una frase del escritor francés Antoine de Rivarol: «Ce qui n'est pas clair n'est pas français» (Lo que no es claro no es francés).

Hacia la mitad de la obra se ofrecen pasajes de textos publicados en la prensa después de la muerte de Franco, de gentes como el académico de la RAE Gregorio Salvador y los escritores e intelectuales José Luis Aranguren, Julián Marías, Francisco Umbral y Aurelio Arteta.

El último apartado, el relativo al «revisionismo», comienza con una frase de 1977 de Claudio Sánchez-Albornoz, presidente del Gobierno de la República en el exilio: «Castilla no ha impuesto su lengua».

Joan Mari Torrealdai Nabea (Forua, 1942) es licenciado en Ciencias Sociales por la Universidad de París, licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad del País Vasco y doctor en Sociología y Ciencias Políticas por la Universidad de Deusto. Tras varios años como académico de número, ahora es miembro emérito de Euskaltzaindia. Algunas de sus obras son 'Euskal idazleak gaur' (1977), 'Euskal Telebista eta euskara' (1985) y 'La censura de Franco y el tema vasco' (1999).