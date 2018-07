«Somos un centro referente pero echamos de menos el reconocimiento institucional» La directora del Centro Internacional del Títere de Tolosa, Idoya Otegui, reclama ayudas para «dar a conocer» la labor que se realiza Idoya Otegui reivindica el valor artístico y documental del trabajo que se desarrolla en el Topic tolosarra. / Lobo Altuna ITZIAR ALTUNA Domingo, 1 julio 2018, 11:15

El Centro Dramático Nacional (CDN) ha presentado esta semana una nueva edición de Titerescena, un programa que incluye espectáculos de teatro de títeres y de objetos, y que por quinto año consecutivo se ha diseñado con el asesoramiento directo del Centro Internacional del Títere de Tolosa (Topic). «Para nosotros es un orgullo elaborar la programación del Centro Dramático Nacional y poder asesorarles en todo lo relativo al arte del títere», admite la directora del Topic, Idoya Otegui. Esta colaboración tiene un retorno positivo, ya que la mayoría de las propuestas que se presentan en Madrid luego llegan a Tolosa.

La relación entre ambas entidades se remonta a 2014, año en el que firmaron el convenio de colaboración para la organización conjunta de actividades, como la programación y exhibición de espectáculos, conferencias, exposiciones, talleres, charlas con los artistas, campañas escolares y coproducciones. «Para el Centro Dramático Nacional el Topic es un referente, porque hoy día en España no hay ningún otro centro como este, que cuente con un teatro, un lugar de residencia, un centro de documentación, un espacio para talleres y un museo».

El acuerdo comenzó a plasmarse «de forma tímida, con pocas funciones», pero tras el éxito de público y crítica, la programación se ha ido ampliando. Para la temporada que viene el programa incluye nueve funciones –de momento únicamente dirigidas al público infantil–, con cuatro sesiones al mes, además de los talleres para niños que imparten las responsables de pedagogía del Topic en Madrid. «Intentamos ofrecer una programación de calidad y variada, y estamos muy orgullos de esas buenas críticas que recibe Titerescena». Sin embargo, admite que es «todo un reto» mantener el listón tan alto, y que esos «pequeños espectadores» no se sientan defraudados. «De momento lo estamos consiguiendo».

La colaboración con el CDN también tiene su plasmación en la programación del Topic, ya que se procura que sea la misma, porque «resulta más sencillo programar seis funciones que dos, y se reducen los precios. Hay espectáculos que no los hubiéramos podido traer sólo a Tolosa». En cuanto a los beneficios económicos que reporta el acuerdo, «no es tan importante como alguno pueda pensar», advierte la directora del Topic, «el beneficio es más en cuanto a prestigio y rentabilidad de esfuerzos».

Otegui solo tiene palabras de elogio y agradecimiento hacia el Centro Dramático Nacional, por su apoyo al arte del títere y por la oportunidad que da al Topic para dar a conocer el trabajo que se realiza también en Tolosa. «Nos sentimos muy valorados, incluso cuando el director del CDN Ernesto Caballero vino aquí nos dijo que éramos un centro dramático nacional en pequeño».

Aniversario en 2019

El acuerdo de colaboración, de momento, se prolongará hasta el año que viene, cuando esta unidad artística, dependiente del Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música (INAEM), salga de nuevo a concurso público, «veremos entonces si la nueva dirección quiere seguir con este proyecto». De momento, de cara a 2019 ya están trabajando en nuevos proyectos, como un simposium «muy potente», adelanta. El año que viene, precisamente, el centro cumplirá su décimo aniversario y lo celebrará con una programación que «decidirán» sus usuarios, a los que se les pedirá que aporten «ideas».

Durante su andadura, el Topic ha vivido momentos muy complicados, debido, en parte, a los recortes en las subvenciones, que descendieron en un 50%, «y a día de hoy no lo hemos recuperado», se lamenta Idoya Otegui. Al margen de un mayor apoyo económico, la directora del Topic también echa en falta el reconocimiento por el trabajo que realizan. «Somos un centro único, referente a nivel internacional, que de una forma callada creo que está haciendo las cosas bien, y ahí están los premios que hemos recibido, pero creo que esa labor no se ve reflejada en el reconocimiento por parte de las instituciones locales. ¿Qué hay que hacer para que valoren el esfuerzo que estamos haciendo para sacar adelante este proyecto?», se pregunta.

2.116 marionetas

Con un presupuesto anual que ronda los 750.000 euros, IdoyaOtegui es consciente de que una iniciativa como la del Topic no puede sustentarse sin ayuda de las instituciones, que a día de hoy cubren el 65% del presupuesto. Pero la directora del Topic aclara que las ayudas que piden a las entidades públicas no se limitan a lo económico. «A veces echamos en falta que se nos publicite». En ese sentido reconoce que si el centro estuviera ubicado en San Sebastián, en alguna localidad costera o en otra ciudad, tendría más visitantes. «A pesar de estar en Tolosa, viene mucha gente y hacemos una labor educativa y artística importante, pero es indudable que cuesta más darse a conocer. Mucha gente todavía no conoce lo que se hace aquí y tengo esa espinita clavada. Por eso pedimos que nos escuchen y ayuden en darlo a conocer».

Los datos confirman la gran actividad que se genera en torno al centro. En 2017 el museo recibió 15.000 visitantes, un 10% más que el año anterior, donde se produjeron dos exposiciones propias –el museo cuenta con 2.116 marionetas–. Se programaron 33 representaciones de 15 espectáculos, 25 talleres y 20 sesiones de campaña escolar para 32 colegios. Su centro de documentación alberga 74.000 registros fotográficos, 3.175 DVDs, 27.000 documentos, 5.149 carteles y 1.528 libros, todo digitalizado a excepción de los libros.

«Orgullosa» del equipo que hace posible el Topic, con 14 personas en plantilla, Otegui recuerda que en España no hay ningún otro centro parecido, donde además se ofrecen residencias de investigación o creación en sus instalaciones. «Somos un espacio abierto, hasta aquí llegan compañías a crear o terminar sus proyectos». Es el caso de la compañía de danza Ertza, que acaba de obtener el Premio Max al mejor espectáculo de calle con su obra 'Meeting point, que preparó aquí su producción 'Hariak', una obra que conjugaba danza contemporánea, manipulación de marionetas de tamaño real y textos.

Próximamente, el equipo que dirige Asier Zabaleta volverá al Topic para ultimar su último espectáculo, cuyo preestreno se realizará en Tolosa. Otra producción, 'Lur', escrita por Kepa Errazti y dirigida por Getari Etxegarai, también se gestó en esta casa de las marionetas. La compañía murciana Periferia Teatro será otro de los inquilinos en verano, para preparar su último espectáculo. «El programa de residencias funciona durante todo el año», concluye la directora del Topic.