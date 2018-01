Tony Palmer y los mitos del rock El documentalista británico contó cómo surgió la idea de rodar la serie 'All you need is love' para la televisión británica. / MICHELENA El cineasta presentó ayer la retrospectiva que abrió el Dock of the Bay. John Lennon, Jimi Hendrix o Frank Zappa fueron algunas de las estrellas de los setenta que protagonizaron sus documentales ITZIAR ALTUNA SAN SEBASTIÁN. Domingo, 7 enero 2018, 09:01

El festival de cine documental Dock of the Bay inauguró ayer su semana dedicada al cine musical, y lo hizo de la mano de una de las figuras capitales en el arte de filmar la música. Tony Palmer (Londres, 1941), presentó en el teatro Principal la retrospectiva que este año le dedica el festival, en el que se proyectarán cuatro documentales que rodó en la década de los setenta. Eric Burdon, Thomas Corbishley, John Lennon y Paul McCartney son algunos de los protagonistas de 'All you need is love. All Along the Watchtower', documental que se proyectó tras las palabras que dirigió el cineasta británico al público que se acercó al Principal -la presentación se prolongó durante 15 minutos-.

Palmer habló sobre el origen de 'All you need is love', una serie que rodó para la televisión británica y que constó de 17 capítulos -ayer se mostró uno de ellos-. Explicó que la idea surgió en 1972 tras una conversación con John Lennon, al que ya conocía porque había hecho una película con él. «Me dijo que el desarrollo de la música popular había sido uno de los hitos del siglo XX y, como estaban de moda las series históricas, me propuso una serie en la que cada capítulo fuera sobre un género musical. También me dio la idea para el titulo: All you need is love, y permiso para utilizar el título de la canción», relató el cineasta británico al público.

El documentalista británico tomó el pulso a la música rock del tránsito de finales de la década de los sesenta a la de inicios de los setenta, con una infinidad de material de archivo inédito. Entrevistó a los principales protagonistas de la época, como Mick Jagger, John Lennon, Paul McCartney, Jimi Hendrix, Donovan, Eric Burdon, Ginger Baker o Frank Zappa, que le explicaron el significado del rock y lo que suponía para la sociedad de la época. «A mí me interesaba cómo eran ellos como personas y como músicos, más allá de lo que les interesaba a otros periodistas de la época, que hablaban de la estética o de su vida privada. Pude hablar con ellos sobre todos los temas, porque hablaba el mismo idioma que ellos» explicó Palmer en la entrevista que ofreció a este periódico minutos antes de presentar su retrospectiva. El cineasta admitió, que tras sus documentales, «muchos empezaron a ver de otras manera a estas estrellas».

Amigo de las estrellas

Algunos de los mitos de la música de los setenta llegaron a ser amigos suyos. «La mayoría era gente sencilla, clara y honesta, que se diferenciaba del resto porque eran grandes músicos», y reconoció que sólo tuvo problemas con una estrella, «fue doloroso trabajar con Aretha Franklin». Sin embargo, a finales de los setenta decidió dejar de rodar documentales con los mitos del rock de la época, porque «ya no se podía hablar solo con ellos, empezaron a ir acompañados de mucha gente, que estaba pendiente de lo que decían y dificultaba mucho mi trabajo».

Palmer realizó muchos de estos trabajos para la BBC, aunque también ha desarrollado un extraordinario trabajo investigador y divulgativo en el ámbito de la música clásica desde hace medio siglo. «No me decanto por ningún género musical. Para mí solo hay música buena y música mala, al margen de los estilos». Se muestra cercano y muy comunicativo, y «encantado» de volver a San Sebastián. El año pasado presentó en este mismo festival el documental 'Bird on a Wire', que se rodó durante la gira de Leonard Cohen de 1972. «Me propusieron volver esta edición con una retrospectiva, y acepté la oferta, porque me gustó mucho el público que se acerca a este festival, y por supuesto, la comida», reconoció entre risas.

El director británico conocía la ciudad, ya que en 1987 presentó en el festival de Cine la película 'Testimony', donde se recreaba la vida del compositor Dimitri Shostakovich. Ha escrito libros y dirigido teatros y óperas, y todavía tiene proyectos entre manos. «Ahora estoy trabajando en dos documentales. Uno sobre la cultura armenia y el genocidio que arrasó con ellos, y otro sobre los aborígenes de Australia y cómo en el último medio siglo su cultura está desapareciendo».