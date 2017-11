Tolosa, capital europea del títere Comerciantes y hosteleros de la calle Errementari la han decorado con marionetas 'Mariona'. / IÑIGO ROYO El Titirijai incluye 38 espectáculos, algunos de ellos muy alejados de lo que es la marioneta tradicional. El festival tolosarra ha sido reconocido con el prestigioso premio 'Effe Label' por la Asociación de Festivales Culturales Europeos JUANMA GOÑI TOLOSA. Jueves, 23 noviembre 2017, 07:26

En el festival de marionetas de Tolosa disfrutaremos este año con espectáculos que van mucho más allá de lo que nos sugieren los títeres tradicionales. Algunos ejemplos: un cabaret de principios del siglo XX donde interactúan personajes de hilo; el agua transformada en elemento dramático; unas marionetas hechas sólo con pompas de jabón; pies y rodillas que se convierten en títeres; 'txotxongilos' adultos que filosofan sobre el sentido de la vida; funciones inspiradas en el cine mudo de Chaplin y Keaton, con actores y marionetas al mismo nivel...

El Titirijai tolosarra cumple 35 años y vuelve a sorprender mostrando la capacidad expresiva de las marionetas, que va mucho más allá de la consustancial a los espectáculos tradicionales de guante. Es un genéro que se presta, cada vez más, al mestizaje artístico. Como dice la directora del certamen, Idoya Otegui, «cuando empezamos esta aventura del festival, las marionetas eran unas grandes desconocidas, y hoy podemos decir que constituyen uno de los eventos culturales más importantes que se celebran en Tolosa, e incluso me atrevería a proclamar que son un emblema de la ciudad». Otegui defiende con vehemencia el teatro de marionetas. «Llevamos ya años ejerciendo una labor importante en favor de la recuperación del arte de la marioneta. Un género que aquí estaba considerado como un arte menor, lo que no sucede en otros países donde la marioneta es un arte con mayúsculas».

El Titirijai 2017 se celebrará entre el 25 de noviembre y el 3 de diciembre. Participarán quince compañías de siete países y cuatro comunidades autónomas. Los recintos teatrales de Tolosa (Topic y Leidor), albergarán buena parte de los espectáculos programados, pero también habrá funciones en las calles y plazas de la localidad. Se incluyen dieciocho espectáculos abiertos a todos los públicos -entre ellos seis específicamente para adultos-, y otros veinte serán restringidos a los colegios de Gipuzkoa (2.600 alumnos de 31 centros escolares). También habrá representaciones en Eibar, Ordizia, Pasaia, Sestao y Donostia (Tabakalera).

Dos maestros titiriteros como Carlas Canellas y Joan Baixas adquirirán especial protagonismo. El primero, con cuarenta años de profesión a sus espaldas, trae a Tolosa su espectáculo 'Identitats' (Topic, 25 y 28 de noviembre, 20.00 y 22.00 horas), donde combina la pureza de la marioneta de hilo y el ritmo de las coreografías contemporáneas. El segundo, quizás el mayor referente del género, además de impartir una 'escuela' para profesionales, presentará 'Oh lá lá, la marionette' (1 diciembre, 22.00, Topic), un espectáculo que reflexiona sobre la trayectoria del titiritero, la relación con otras artes, el viaje y la aventura, o el deseo del desdoblamiento.

Residencias de creación

Cuatro de los espectáculos se han gestado en el propio Topic durante las llamadas 'residencias de creación', en las que los profesionales van pergeñando sus montajes. «Ésta es una prueba de la dimensión que ha alcanzado nuestro centro. Desde fuera no se ve, pero dentro la actividad bulle», comentó la directora Otegui, que se emocionó cuando habló de su equipo. «Aquí estamos catorce personas y muchos colaboradores. Sin este trabajo colectivo sería imposible sacar este proyecto adelante. Todos somos iguales, quiero dejarlo claro».

Programa Topic todos los públicos Domingo 26 (17.00 y 18.30), sábado 1 (18.30) y domingo 2 (18.30). Leidor todos los públicos Sábado 2 (17.00) y domingo 3 (17.00). Topic adultos Sábado 25. 20.00 horas. Lunes 27 a viernes 1, funciones a las 22.00. Sólo para colegios Veinte funciones de lunes 27 a viernes 1, en el Topic y en el leidor. Venta de entradas www.topictolosa.com. En taquilla (Topic), de 17.00 a 19.00. Tlf. 943650414.

Los cuatro espectáculos creados en el propio Topic son: 'Le cáfe concert', de Fils de Fusta; 'Far Away', de Eilertsen&Granados (que fue becado por el gobierno de Noruega); 'El último baile de Brigitte', de la compañía Zero en Conducta, un delicioso montaje que fusiona mimo corporal, títeres, danza y teatro visual y, por último, 'El sillón', de Winged Cranes.

Títeres para adultos

La organización del CIT ha elegido una obra específica dirigida al público adulto para inaugurar el Titirijai. «Queremos dar un impulso a esta sección para mostrar a los espectadores que las marionetas pueden ofrecernos este elemento dramático muchas veces desconocido», explicó Idoya Otegi. El Titirijai se abrirá este sábado, día 25 (20.00 horas, Topic), con el espectáculo del antes citado Carles Cañellas, considerado como el mejor titiritero de hilo de Europa.

Todas las noches, a las 22.00 horas, de lunes 27 a viernes 1, se sucederán estas funciones dirigidas al público adulto, y además a su finalización, los espectadores podrán charlar con los titiriteros en el ambigú del Topic, mientras se toman una copa en su compañía.

Bilbao y 'Effe label'

En la presentación de la programación del Titirijai estuvo ayer presente Juanjo Corrales, director del Festival Internacional de Marionetas de Bilbao. El motivo es que ambos certámenes, que se celebran en las mismas fechas, se han unido para repartirse las compañías participantes, aunar esfuerzos organizativos y crear sinergias de futuro. «El núcleo de esta relación común será siempre el Topic, que es un referente internacional del teatro de marionetas en Europa», subrayó Corrales.

En la presentación de ayer se desvelaron otras cuestiones relacionadas con el Titirijai de este año. Por ejemplo, el luminoso cartel que ha creado la artista Nisa Goiburu. O los espectáculos de calle de los fines de semana, sábados y domingos, a las 12.00, 12.30 y 18.00 horas, en la plaza Nueva, Tinglado y plaza Verdura. O el importante premio con el que ha sido reconocido el festival tolosarra: el 'effe label'. «Es un reconocimiento de la Asociación de Festivales Europeos. Es como un label de calidad que certifica que el Titirijai es un evento cultural de alto nivel artístico, todo un orgullo para Tolosa», informó la alcaldesa, Olatz Peon, que también destacó la «importancia económica, social y turística» que ejerce el Topic.

Homenajes

Los comerciantes y hosteleros de la calle Errementari (Giro kalea) han querido homenajear al Titirijai decorando con preciosas marionetas 'Mariona' este emblemático vial del casco histórico tolosarra.

No será éste el único homenaje del Festival. La organización ha querido subrayar la labor de personas o entidades que han aportado algo a la profesión titiritera. Los homenajeados son: 'La Tartana Teatro', por sus cuarenta años de vida titiritera; 'Rocamore Teatre', por sus 35 años transitando caminos con sus marionetas y la revista 'Artez', que lleva veinte años cubriendo las andazas teatral del festival tolosarra. Un festival que se presta ya a levantar el telón y que invita, un año más, a adentarse en un mundo sorprendente y todavía algo desconocido como es el teatro de marionetas.