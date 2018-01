Un terremoto en sus tacones La Chana, en el documental de Lucija Stojevic, que cuenta cómo logró el triunfo internacional antes de ser relegada de los escenarios. El documental 'La Chana' rescata del olvido a una bailaora única y su agridulce historia personal RICARDO ALDARONDO SAN SEBASTIÁN. Jueves, 11 enero 2018, 06:46

Llega uno de los documentales más interesantes de esta edición del Dock of the Bay, 'La Chana', de Lucija Stojevic. Por el personaje apasionante que retrata, por el drama oculto que desvela, por el arte y la humanidad que rebosa y por tratarse de una muy sólida y cuidadosa primera película de la directora croata que se crió en Viena, estudió en Edimburgo y vive en Barcelona.

Ese personaje asombroso que es La Chana, o Antonia Santiago Amador, un auténtico terremoto y no solo cuando se pone a taconear, se revela en el documental como la bailaora extraordinaria que fue, y que sigue siendo a pesar de ejercer ahora sentada en una silla y solo con el increíble ritmo de sus pies. Y también como una mujer que estuvo a punto de ser una gran estrella internacional del flamenco pero no guarda rencores por las circunstancia que la llevaron al olvido.

De esas y otras muchas cosas habla 'La Chana', un documental que el festival Dock of the Bay ofrece hoy a las 19.30 horas en los cines Trueba, y que le ha llevado a Lucija más de cinco años de dedicación, con un 'crowfunding' incluido para poder sacar adelante la producción. «Conocí a La Chana a través de una amiga, Beatriz del Pozo, que fue alumna de ella. Y me impactó desde el principio, como artista y como persona. Es como un huracán, te deja sin respiración», explica la directora. «Al conocerla me llamó la atención cómo vive ahora, la persona amable y abierta que es, su inteligencia... Pero anteriormente ya había visto sus bailes, y me preguntaba en qué pensaba esa mujer mientras bailaba, qué estaba pasando en su interior para entrar en trance de esa manera».

La historia de La Chana es conocida por un pequeño círculo de quienes la veneran dentro del mundo del flamenco, o por quienes recuerdan sus actuaciones en TVE en los años 60 y 70, con su impresionante taconeo con la perfección de un metrónomo hiperrevolucionado y con el rostro de una mujer poseída por su entrega al arte y la expresión intuitiva. De bailar para acompañar en familia a su tío cuando tocaba la guitarra a dejar impresionado al actor Peter Sellers, que quiso llevarla a Hollywood para triunfar. Pero se interpuso su entorno fuertemente patriarcal y su joven marido de entonces, que le produjo otros dolores mayores aún. Luego vinieron otros intentos de salir adelante, y pronto el olvido.

Pero en esa vida con un punto de tragedia hay «constrastes muy fuertes, y al conocerle ves que es un personaje con muchas capas, la diva por un lado, y por otro una mujer muy humilde en momentos. Y con mucha fuerza para luchar por su arte, y por sí misma», explica Lucija. «También me impactó cómo vive en esa especie de santuario lleno de recuerdos que es su casa, y que haya estado tanto tiempo en el olvido. Pero ella encontró su paz, con otra persona que está a su lado. Ella es muy creyente y no siente ningún rencor por lo que le ocurrió, tampoco permite que eso le destruya por dentro».

La entrañable relación con su actual marido es otro de los puntos de interés de este acercamiento íntimo a La Chana. «Eso lo conseguimos dedicando años al asunto, éramos un equipo muy pequeño, como de la familia, estaban a gusto con nosotros y muchas veces ni siquiera eran ya conscientes de que estábamos haciendo una película. A mí me interesaba mucho también el tema del envejecimiento de un artista que tiene que valerse de su cuerpo, pero se va deteriorando. Este es el aspecto de la película que a La Chana le chocaba más, pero está muy contenta con el resultado. Ella se reinventa con el paso del tiempo».

La película cuenta en su parte final con una actuación reciente de La Chana, que tiene que bailar sentada porque sus rodillas apenas la sujetan, y sin embargo sigue impresionando al público con su taconeo, que ni las jóvenes bailaoras pueden seguir. «Cuando empezamos el documental esto no estaba programado, porque siempre que le proponían alguna actuación decía que no. Pero le llamaron para un homenaje a Carmen Amaya en el Teatro Nacional y aceptó. Yo creo que, con su inteligencia, fomentó que la pudiéramos filmar actuando».

Sin embargo, «a consecuencia del documental ha empezado una nueva etapa en su carrera, ahora va a participar en el festival de flamenco de Londres, y en abril la vamos a llevar a Nueva York a bailar. Se está haciendo más joven cada día», comenta Lucija entre risas.

