El teatro reinará en Eibar durante un mes Presentación. Richard Martín, Patxi Lejardi, Aitziber Atorrasagasti, Miguel de los Toyos, María José Telleria y Juan Ortega, con los carteles de la edición 41. / FÉLIX MORQUECHO Las Jornadas de la ciudad armera mantienen nivel y variedad con un programa de 21 montajes FÉLIX MORQUECHO EIBAR. Martes, 23 enero 2018, 07:08

La experiencia que dan las 40 ediciones anteriores hacen que el equilibrio de las Jornadas de Teatro de Eibar ya no sorprenda. El Ayuntamiento de la ciudad armera acogió ayer la presentación de la edición 41 de un festival ecléctico, capaz de combinar nombres conocidos por el gran público con compañías de culto. Espectáculos innovadores y teatro clásico se entremezclan en un programa que se desarrollará entre el 16 de febrero y el 23 de marzo.

Los escenarios del Teatro Coliseo y el Complejo Educativo se turnarán para acoger un total de 21 montajes. A la hora de buscar nombres propios el acto de inauguración que se celebrará el 18 de febrero se lleva la palma. José Sacristán y Gurutze Beitia compartirán escenario con dos actores que dieron sus primeros pasos sobre el escenario en Eibar, Imanol Arias e Iñaki Miramón. La cita incluída dentro del Aula de Cultura El Diario Vasco será un encuentro abierto ante el público.

«Cuando vimos el programa ya impreso no nos podíamos creer el nivel que tiene el festival, con este presupuesto» confesaba ayer Juan Ortega, alma máter de las Jornadas junto a Txema Cornago, recordado también en la presentación de ayer. El presupuesto crece hasta los 164.000 euros en un festival que dedica cerca del 80% de los recursos a programación. Sin embargo, los precios de las entradas se mantienen, a 15 euros las localidades más caras, 12 el resto de las funciones y a 5 euros las obras infantiles y de grupos universitarios y aficionados.

Con el descaro de sus 74 años el director artístico Juan Ortega reconoció nuevamente su debilidad por compañías como Teatro del Temple, Titzina, Chapitô o La Garnacha. Todas ellas llegarán a Eibar, en algunos casos con novedades y en otros con obras que llevan varios años en cartel. «Decía Mark Twain que dentro de veinte años te vas a arrepentir de lo que no has hecho» señaló Ortega para justificar la inclusión de obras que en ocasiones pueden no ser del gusto mayoritario.

Precisamente esa apuesta por trabajos menos conocidos es una de las señas de identidad de las Jornadas de Teatro de Eibar. Sin embargo cada año se pueden encontrar también trabajos que agotan la taquilla. 'Muñeca de porcelana' llegará en la primera semana con José Sacristán en escena.

Destacadas Muñeca de porcelana Con José Sacristán, el 18 de febrero. Sensible Kiti Mánver y Chevi Muraday el 1 de marzo. Héroes Tragicomedia el 3 de marzo. Los universos paralelos Un éxito para el 8 de marzo.

Las apuestas Los visitantes Etxeandia, en un formato experimental (23 febrero). Lorca, la correspondencia personal Sensibilidad a escena (2 marzo). Los cuernos de Don Friolera Un Valle-Inclán en el siglo XXI el 10 de marzo. Txarriboda Hika el 11 de marzo. La zanja Titzina regresa (13 marzo). Electra Tragedia en clave de humor desde Portugal (15 marzo).

Más Infantiles Deambulantes (24 febrero) y Ulisesen bidaia (17 marzo). Magia Fabricando ilusiones (18-m) y función golfa con Valen y Riki López el 9 de marzo.

El propio autor del texto, David Mamet, aplaudió la interpretación del actor español en una obra dirigida por Juan Carlos Rubio. Curiosamente, este director incluye tres de sus trabajos en las Jornadas de Eibar. 'Sensible', con Kiti Mánver como protagonista es otros de ellos y 'Lorca, la correspondencia personal' es el tercero, en una obra con Gema Matarranz y Alejandro Vera en escena. 'Los universos paralelos' es otro de los trabajos que se presentarán ante el público después de conseguir el éxito en escenarios de toda España, con un elenco que incluye a Juan Carlos Bellido, Malena Alterio y Belén Cuesta, entre otros. El trío de actores formado por Iñaki Miramón, Juan Gea y Luis Varela también llegará al festival eibarrés con 'Héroes', una obra que se cayó del cartel en la edición 40 por enfermedad de Varela.

Los visitantes

La variedad del festival se completa además con dos espectáculos infantiles, uno de magia, una función golfa con magia y humor al cincuenta por ciento y la presencia de grupos universitarios y amateur, obras que no desmerecen en ningún caso el nivel del programa. Todo el listado de funciones se presentó ayer en el Ayuntamiento de Eibar con la participación del alcalde Miguel de los Toyos; la directora de Promoción de Cultura del Gobierno Vasco, Aitziber Atorrasagasti; la directora foral de Cultura, María José Telleria; el concejal de Cultura, Patxi Lejardi, y el organizador de las Jornadas, Juan Ortega.

La venta de localidades comenzará este sábado a las 10.00 horas en el Centro social Untzaga, y en internet a través de Kutxabank.