«Taupadak es una ONG muy conocida entre los músicos» Domingo, 7 enero 2018, 08:11

Leticia Vergara conoce bien la ONG irundarra Taupadak y su labor solidaria en Bolivia. «Desde el principio, uno de sus proyectos principales ha sido sacar adelante una escuela de música en plena selva amazónica, en el municipio de San Ignacio de Moxos», explica la cantante. «Esa vertiente musical ha hecho que esta ONG sea muy conocida entre los músicos, tanto de Irun como de fuera de la ciudad».

Muchos compañeros de Vergara han acudido a la llamada de Taupadak para ir a Moxos a enseñar y colaborar en lo que hiciera falta. «A mí me lo propusieron también, pero no pude ir por un problema de fechas», señala. Sin embargo, la sigue de cerca y sabe bien «que no es sólo música lo que se hace allí, que una importante labor para garantizar los derechos de la población indígena, especialmente de las mujeres». Taupadak ha realizado proyectos de educación, de desarrollo agrícola, de nuevos negocios enfocados principalmente a incorporar a la mujer al mundo laboral... «Ahora están construyendo pozos en comunidades indígenas muy aisladas en las que no hay acceso al agua potable. A esa iniciativa se va a destinar la recaudación íntegra de este concierto», en el que todos los músicos participan de forma altruista.