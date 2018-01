The Surfing Magazines presenta su ópera prima esta noche en Dabadaba En esta nueva banda de rock británico participan dos tercios de The Wave Pictures y la mitad de Slow Club JUAN G. ANDRÉS DONOSTIA. Martes, 23 enero 2018, 07:10

Su mismo nombre lleva implícito un guiño a su origen. The Surfing Magazines, que en septiembre lanzaron su álbum homónimo de debut, es un grupo británico de nuevo cuño en el que militan dos tercios de The Wave Pictures -el guitarrista y cantante David Tattersall y el bajista Franic Rozycki- y la mitad de Slow Club -el guitarrista Charles Watson-. Junto al batería Dominic Brider, el cuarteto presentará su ópera prima esta noche a las 21.00 horas en la Sala Dabadaba.

The Wave Pictures son tan prolíficos como asiduos a nuestros escenarios. Justo hace ahora un año tocaron en La Cripta de Convent Garden y ahora regresan con este nuevo proyecto que mezcla rock garajero, música surf, pop extraño y Americana. En The Surfing Magazines también es David Tattersall quien guía con su voz y guitarra las melodías del grupo. Sobre todo, reconocen la influencia de la música surf de los años 60, así como de artistas de la talla de Bob Dylan, Lou Reed y The Velvet Underground. Además, se declaran «en guerra» contra los actuales grupos de indie-rock, a quienes comparan con «semidioses pretenciosos y millonarios», y prometen una cosa: «The Surfing Magazines rockearán y volarán tu cabeza, para luego calmarla y rockear de nuevo. Tienen alma y esperan hacerte bailar. Escuchar su música es como subir a una montaña rusa de rock and roll».

El concierto comenzará a las 20.30 horas en el Dabadaba y las entradas cuestan 10 euros en venta anticipada y 13 en taquilla.