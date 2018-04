The Stems recrea hoy su álbum de debut en Kutxa Kultur Kluba J.G.A. SAN SEBASTIÁN. Jueves, 19 abril 2018, 06:43

Tres décadas después de publicar 'At First Sight, Violets Are Blue' (1987), The Stems visita esta tarde Kutxa Kultur Kluba para recordar en directo su álbum de debut. Los fundadores de la célebre banda de rock australiana, Dom Mariani (voz y guitarra), Julian Matthews (bajo) y Dave Shaw (batería), defenderán su repertorio acompañados de Davey Lane (guitarra). El concierto comenzará a las 20.00 horas en la sala de Tabakalera y el precio de la entrada es de 15/18 euros.

Mariani, a quien ya hemos visto antes en Gipuzkoa con sDM3, creó The Stems en 1983. Fuertemente inspirados por el rock garajero y el power pop, tras encabezar las listas alternativas de su país, el grupo alcanzó el reconocimiento internacional con 'At First Sight, Violets Are Blue', convertido en clásico de culto. La presión de las giras y las diferencias entre sus miembros terminaron con la disolución de The Stems en 1987. Una década después giraron por todo el mundo. Incluso se vieron con fuerzas suficientes para publicar 'Heads up' (2007), un segundo trabajo con diez temas nuevos que les llevó de gira.