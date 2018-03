Yony Camacho, cantante de Sonakay: «No es fusión, cantamos nuestras dos culturas, la gitana y la vasca»

Como grupo llevan diez años sobre el escenario, pero la fama les ha llegado tras su participación en el concurso de televisión 'Got Talent' de Telecinco. El 14 de febrero cantaron en las 'audiciones' del programa 'Txoriak Txori' de Mikel Laboa y arrasaron. Esta noche (22.00h) vuelven al programa y buscarán su pase a la final. De nuevo cantarán en euskera, aunque todavía no tienen decidido qué tema. La última palabra la tendrá Yony, el cantante de la formación. «Tenemos el código flamenco, donde el cantaor es el rey y decide, y el resto le acompañamos», explica David Escudero, uno de los guitarristas de Sonakay.

- ¿Por qué creen que tuvieron tanto éxito en el programa 'Got Talent'?

- Creo que para bien o para mal, el ser los primeros en hacer algo diferente y nuevo tiene ese reconocimiento, porque nadie hasta ahora ha hecho lo que hacemos nosotros. Nadie se imaginaba a cinco gitanos cantando en euskera y por bulerías, y además el tema de 'Txoriak Txori'. Creo que ha sido eso.

«El paso por 'Got Talent' ha supuesto para Sonakay un reconocimiento a nivel social increíble»

- ¿Por qué eligieron este tema?

- Como un homenaje a Mikel (Laboa). Sabíamos que en alguna ocasión había colaborado con otro gran referente para nosotros como es Enrique Morente. A raíz de aquello nos gustaba más y con toda naturalidad, hicimos nuestra versión.

- ¿Y qué ha supuesto el paso por 'Got Talent' para Sonakay?

- Un reconocimiento a nivel social increíble. Ahora todo el mundo nos conoce y ha descubierto lo que hacemos. Ha sido sin duda una plataforma muy grande para dar a conocer nuestro trabajo.

- ¿Cómo surgió la idea de presentarse a este concurso?

- En realidad fue de rebote. Desde el programa se pusieron en contacto con nosotros y en un principio no los aceptamos, porque teníamos que ir hasta Barcelona durante tres días y costearnos el viaje, y nosotros aquí tenemos nuestros trabajos que atender. Volvieron a insistir, y ya empezamos a plantearnos que si tanto nos llamaban sería por algo... Nos vinimos arriba y decidimos presentarnos al casting. Fuimos a Barcelona, y luego a Madrid, al programa de las audiciones. Nuestro proyecto inicial era movernos por Euskadi, no nos habíamos planteado dar el salto a una cadena nacional.

- Tras el éxito de las audiciones, hoy participan en las semifinales de 'Got Talent'. ¿Con qué canción van a sorprender al público?

- No lo tenemos muy claro... Llevamos preparadas tres canciones pero hasta el último momento no lo decidiré. Queremos volver a sorprender con nuestra actuación y hasta que no estemos allí no lo tendremos claro. Pero eso también nos sucede en los conciertos. Siempre llevamos el repertorio preparado, pero dependiendo del público y el ambiente, decido cantar un tema u otro. Los flamencos trabajamos así, el que canta decide en el momento.

- ¿Pero será una canción en euskera?

- Sí, eso seguro, porque creemos que si una vez ha funcionado, podrá funcionar de nuevo, para qué cambiarlo...

- Pero no todos los temas de Sonakay los cantan en euskera...

- No, para nada, tenemos de todo. Cantamos en euskera, castellano, e incluso algunos temas en los dos idiomas.

- Mucha gente los ha conocido a raíz de su participación en 'Got Talent', pero llevan años sobre los escenarios.

- Sí, empezamos hace diez años, como hobby. En los últimos cinco años nos hemos juntado más y desde hace tres sonamos más. Yo he estado desde el principio, pero los músicos han ido cambiando, aunque desde hace más de dos años el grupo lo formamos David Escudero (guitarrista), Ramón Vélez (segundo guitarrista), José Luis Beltza (bajo), David Bernárdez (percusión) y yo.

«Las de Sonakay son canciones en euskera que teníamos en mente desde siempre pero les hemos dado nuestro toque»

- ¿Cómo definiría la música que hacen?

- En mi humilde opinión, creo que al margen de dar un producto musical, vendemos algo cultural. Escuchamos a los gitanos catalanes cantar rumba catalana y nos parece algo muy normal. Pero si escuchamos a un gitano cantar en euskera nos parece algo anecdótico y es un 'boom' mediático. Nosotros en lo que insistimos es en que somos gitanos, vascos, y no pasa nada. Somos músicos y nos gusta el flamenco, pero ante todo vendemos un producto cultural.

- Se definen como flamencos, pero también tocan rumba.

- En realidad, como no vivimos de esto, hacemos lo que nos gusta. Hemos colaborado con distintos músicos de jazz, folk y cantantes del entorno. Hemos tocado el 'Aleluya' de Leonard Cohen por bulerías, con un contrabajo, un piano y dos coristas. Afortunadamente, tocamos lo que nos gusta.

- ¿Y cuándo decidieron hacer versiones de canciones en euskera?

- Muchas son canciones de nuestra infancia, que las teníamos en mente y las cantábamos. Aunque al ser gitanos, les hemos dado nuestro 'toque', siempre respetando la pieza original, y estamos muy orgullosos de ello.

- ¿Cómo reaccionó el público la primera vez que les escuchó interpretar un tema en euskera?

- Fue algo muy bonito. Al hacer estas versiones en euskera las presentamos con todo el respeto, aunque también con algo de temor, pero siempre con naturalidad. Hay quien utiliza la palabra fusión para definir lo que hacemos, pero no es nada de eso, porque nosotros somos vascos y gitanos, y cantamos nuestras dos culturas, no mezclamos nada. Ha salido así.

- ¿Y por qué cree que hasta ahora nadie había hecho algo parecido a lo que hace Sonakay?

- Porque no lo sentían. Y lo que no se siente, no se hace. Nosotros nos hemos criado aquí, y aunque no todos hablemos euskera, sí lo entendemos. Y nuestros hijos estudian en la ikastola.

- ¿Qué canciones en euskera han cantado?

- Hemos cantado el 'Ni naiz' de Urko, o 'Loretxoak', de Benito Lertxundi. También nos gusta mucho Pier Paul Berzaitz, Xabier Lete o Anje Duhalde.

- ¿Con qué aspiraciones van a salir hoy al escenario de 'Got Talent'?

- Vamos a pasarlo bien, aunque ya que estamos ahí, si llegamos a la final, pues estupendo. Pero si no, tampoco pasará nada.

- Y como grupo, ¿a qué aspiran?

- De momento, a seguir ofreciendo conciertos por aquí. Ya tenemos fechas cerradas para actuar en Vitoria, Lodosa, Burlada, Mondragón... También han empezado a llamarnos para conciertos en verano, e incluso hemos recibido una invitación para ir a Shangai... pero de momento lo dejamos pasar. Hay que ser realistas y sabemos que es muy difícil vivir de esto y ahora mismo todos necesitamos una estabilidad para mantener nuestras casas. Lo tomamos como un extra por el que nos pagan algo y además nos lo pasamos bien. Por eso vamos despacito, porque igual en agosto ya nadie se acuerda de nosotros.