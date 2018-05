Sílvia Pérez Cruz: «No disfruto del todo una canción mía hasta sentir que es de todos» Sílvia Pérez Cruz, en una fotografía promocional, actúa hoy en el Kursaal con casi todas las entradas vendidas. / CÉSAR LUCADAMO Cantante y autora El Kursaal vibrará hoy con la prodigiosa voz de la catalana Sílvia Pérez Cruz, que presentará 'Vestida de nit' (2016) en compañía de un quinteto de cuerdas JUAN G. ANDRÉS SAN SEBASTIÁN. Martes, 22 mayo 2018, 06:59

La gira 'Vestida de nit' ha visitado países como Francia, Portugal, Argentina, Chile, Uruguay, Italia, Turquía y Japón, de donde acaba de regresar Sílvia Pérez Cruz (Calella de Palafrugell, 1983). La artista catalana publicó hace un año este trabajo que incluye versiones de temas como 'La Lambada' (Kaoma), 'Gallo rojo, gallo negro' (Chicho Sánchez Ferlosio) o 'Hallelujah' (Leonard Cohen) junto a temas originales y la canción que da título al disco, una habanera que sus padres compusieron hace 36 años. «En nuestra casa la música era una manera de comunicarnos, de compartir, de divertirnos y también de emocionarnos», asevera.

- ¿Cuáles son sus primeros recuerdos musicales?

- Recuerdo los ensayos de mi padre con su grupo de habaneras en casa desde que nací y a mi madre cantando acompañándose con la guitarra y dando clases de dibujo a la vez... Empecé solfeo con tres o cuatro años y mi primer recuerdo como intérprete es de aquella época cuando cantaba 'La tarde' con mi amiga Neus en Can Batlle y 'A la sombra de un palmar' sola en La Bella Lola: mis primeros escenarios fueron esas dos tabernas de Calella frente al mar.

- De niña estudió solfeo y luego completó sus estudios en el Taller de Músics y en la ESMUC de Barcelona... ¿Qué buscaba en el jazz?

- Cuando estudiaba saxo clásico tendía a cambiar las melodías, me aburría tocarlas siempre igual y mi querido profesor Manel Mañogil me explicó que existía una música dónde te podías inventar melodías: el jazz. Por eso seguí unos años estudiándolo y me licencié en canto jazz porque me gusta la libertad e improvisar, componer algo en el momento junto a los músicos. Eso convierte en más especial y único ese instante, hace que esté vivo, en movimiento, aunque sólo sea por cambiar una respiración o una dinámica. También estudié jazz para conocer más colores armónicos.

- Pero luego empleó lo aprendido para construir algo más auténtico, personal...

-Creo que es necesario deconstruirse y ponerse en duda para reencontrarse con lo esencial y lo bueno de uno mismo. Así te quitas vicios o costumbres que ya no sirven.

El concierto Cartel Sílvia Pérez Cruz. Lugar Auditorio Kursaal. Día y hora 22/5/2018. A las 20.00 horas. Precio 33 euros.

- Al flamenco llegó más tarde...

- A los 18 años estudié cajón flamenco en el Taller de Músics y al año siguiente entré en el ESMUC, donde conocí al pianista y amigo gaditano Javier Galiana: él me habló del flamenco y me enseñó Cádiz. Ese mismo año conocí a Isabelle Laudenbach y Lisa Bause mientras estudiaba cante con El Chiqui de la Línea e hicimos juntas una canción de Lole y Manuel. Al año siguiente llegó Marta y creamos Las Migas, donde estuve siete años y medio. Entré en el flamenco porque decían que mi voz tenía conexión con sus melismas, por el ritmo, por el humor y sobre todo por el idioma. Además, me costaba mucho conectar con las letras en inglés de los standards de jazz y el flamenco me ayudó a reconectar con mi estómago, con mi parte más visceral.

- En su web destaca su participación en grupos de flamenco, jazz, pop, música tradicional catalana, folklore ibérico y sudamericano... ¿Cómo es su relación con los géneros musicales?

- Para mí no existen, para mí es música: si me emociona, si me gusta, si me enamora, necesito cantarla, no tengo prejuicios. Yo digo que canto canciones y emociones. Intento aprender y respetar el lenguaje de cada estilo para tener más lenguaje en general pero me interesa más cantar desde mí que buscar las diferencias entre géneros y personas, buscar qué tienen en común, que yo creo que es la búsqueda del peso y la verdad.

- ¿Dónde encontró esa manera tan especial de cantar? ¿Qué tipo de sonoridad o de vocalistas tenía en mente cuando estudiaba canto?

- En las personas sinceras, honestas y valientes que no imitaban sino que eran ellas mismas, fueran o no artistas. Durante mi aprendizaje me inspiraron mi madre, Carme Canela, Laia Cagigal, Caetano Veloso, Björk, Marisa Monte, Chavela Vargas, Édith Piaf, Lola Flores...

- No hay crónica que no destaque la emoción que suscita usted en directo. ¿Ese talento para emocionar se puede entrenar o es innato?

- Creo que es innato, yo no lo busqué, me vi con 13 años cantando ante gente que lloraba mientras me escuchaba. Yo creo que tiene que ver con el efecto espejo: si tú cantas de corazón, das y te abres sin miedo a mostrar tus fuerzas y, sobre todo, tus fragilidades, la gente se abre y se encuentra con las suyas... Es como en una buena charla. Yo solo intento darme espacio y pensar lo menos posible una vez estoy en el escenario. No sé cuándo se emociona la gente, pero el momento en que más me emociono yo es cuando no sé qué ocurre que me olvido de mí y al mismo tiempo estoy muy en el momento... Igual a veces son sólo unos segundos pero es una maravilla.

- Suele decir que hacer una versión de una canción no es un ejercicio menor. ¿Por qué?

- Porque la interpretación también es un acto creativo; si no, todas las versiones sonarían igual. Además, hay canciones preciosas que han hecho otros que hay que compartir. Es más, yo no disfruto del todo de una canción mía hasta que no siento que es de todos, hasta que me olvido de que es mía. Es decir, de algún modo me versiono a mí misma...

- ¿Ha tenido que luchar mucho para abrirse camino en la música?

- Aunque siempre he sido -y sigo siendo- consciente de la desigualdad de género, debo ser sincera y decir que hasta el 2014 nunca sentí diferencias por ser mujer en la música. Me crié entre músicos chicos y chicas y nunca pensé en género, solo en personas... En mi pueblo fui la primera chica en tocar el saxo pero tampoco era consciente de ello: tengo una madre independiente auténtica, luchadora, y grandes amigos que me han valorado y querido desde el mismo peldaño. Pero en el 2014, cuando Raül Refree y yo presentamos el disco 'granada' como dúo, empecé a darme cuenta de que se presuponía que la emoción venía de la mujer y la parte más intelectual y creativa, del hombre. No había maldad, es algo que tenemos muy instalado y yo misma me descubro haciendo deducciones de este tipo. A partir de ahí detecté más situaciones aunque me siento muy respetada y me han dado trabajos normalmente hechos por hombres como la composición de bandas sonoras para cine, teatro, danza... También se me ha premiado por ello; no he investigado cuántas mujeres han sido premiadas en composición pero me temo que pocas.

- ¿Cómo está siendo la gira con el quinteto de cuerdas?

- Creo que estamos mejor que nunca. Tras cuatro años juntos tenemos una sonoridad que ha crecido y evolucionado mucho: más matiz, más improvisación, más libertad, más riesgo, más personalidad, más unidad, humor y cariño. Conscientes de esta conjunción tan difícil y de que vivir de la música es un lujo, nos entregamos al máximo. Hacemos canciones nuevas y las antiguas van mutando.