Sigwald, contra el fundamentalismo El diseñador argentino Martin Sigwald, ayer en la galería Arteuparte donde inaugura hoy su exposición 'All you need is love'. / S. SANTOS La exposición del diseñador critica la islamofobia y reivindica la tolerancia ASIER LEZA SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 4 julio 2018, 07:29

El Centro Cultural Tabakalera inaugura hoy a las 20.00 horas la exposición 'All you need is love', una «bomba de amor» con la que el artista argentino Martin Sigwald pretende «abolir» el fundamentalismo y abrir un canal de entendimiento entre la cultura occidental y oriental. Con esta muestra, Sigwald traslada el activismo contra la islamofobia al terreno del arte y propone un «mundo de paz» en el que el amor sea la única bandera.

La exposición, comisariada por Paul Lautaburu, cuenta con obras elaboradas con diferentes materiales, desde el acrílico, el papel o la pintura plástica hasta una serie de impresiones sobre aluminio. El artista mezcla la «explosión» de colores y los paisajes visuales heridos cargados de una potente fuerza ideológica con la intención de invertir los valores y principios del sistema establecido y lanzar un mensaje unitario a toda la población. «Hay que pasar la violencia por el filtro del amor», añade.

Dato Lugar Galería Arteuparte (Tabakalera). Horario Lunes a domingo de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 Fecha Hasta el 3 de agosto.

La muestra, de entrada gratuita, se inaugura hoy a las 20.00 horas en la galería de Arteuparte, situada en la planta baja de Tabakalera. El público interesado podrá visitarla a diario de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 hasta el próximo 3 de agosto.

Sigwald desvela que cuatro de las piezas que se pueden ver en la muestra son bombas 'cargadas' de dinero, suerte, paz y amor. Esta última, la más «potente», recoge el mensaje principal que el diseñador pretende lanzar con la exposición, y se cuestiona además qué consecuencias provocaría la explosión de una bomba tan «positiva» como la del amor. «Si otros destruyen, nosotros construimos», explica. Esta destrucción, según Sigwald, provocada por el fundamentalismo y el sometimiento de una cultura a las reglas de otra es la que toma como punto de partida para desarrollar su obra y crear una bandera común para todos bajo el lema 'All you need is love'.

35 años de diseño

Martin Sigwald (1967) es un diseñador gráfico de origen argentino que se trasladó «por amor» a San Sebastián hace más de 20 años. Estudió Bellas Artes, Diseño Gráfico y fotografía, y cuenta con más de 35 años de experiencia en el sector de la imagen y la publicidad. caracterizado por combinar la tradición del terreno plástico con las técnicas artísticas más vanguardistas como la edición digital y las artes gráficas, habilidades que ha podido desarrollar gracias a la «oportunidad» que le brindó la capital guipuzcoana.

Revela su fe en Dios pero no en las religiones, y asegura que se ha guiado por la «motivación» para desarrollar el proyecto basado en la frase emblema de los Beatles, 'All you need is love', que pretende acabar con el adoctrinamiento en el que se fundamentan todas las religiones e impulsar el respeto. «Todos somos diferentes, el amor es lo que nos une», confiesa.

'All you need is love', el 'cóctel motorlove' que Sigwald ha fabricado para el Centro Cultural Tabakalera es una de las nueve muestras que la galería Arteuparte ha traído este año a San Sebastián. Cuentan con una amplia agenda de exposiciones de la mano de artistas como Maite Rosende o Marcus Vanderberg, entre otros, y las cuatro que aún quedan por presentar se expondrán a lo largo del año en Tabakalera, concretamente hasta el 4 de enero. La exposición de Sigwald, que estará disponible hasta el 3 de agosto, sobrepasa los límites de la religión, y se adentra en uno de los terrenos más fértiles para el cultivo de la satisfacción del ser humano: la tolerancia, el respeto y el amor.