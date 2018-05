Serrat y su icónico 'Mediterráneo' llegan hoy al Kursaal Con las entradas prácticamente agotadas, el cantautor catalán repasará su carrera musical, marcada por el éxito de este disco I. ALTUNA SAN SEBASTIÁN. Domingo, 6 mayo 2018, 08:54

Joan Manuel Serrat llega hoy al Kursaal (20.00h.) con 'Mediterráneo da capo', una gira que tiene como eje uno de sus más célebres discos, 'Mediterráneo' (1971), el de temas tan recordados como la canción del mismo nombre-seleccionada varias veces como la mejor canción española del siglo XX-, 'Lucía', 'La mujer que yo quiero' o 'Aquellas pequeñas cosas'. Si no es su disco más redondo, sí es con seguridad el más popular, ya que marcó un antes y un después en la carrera del cantautor catalán, que entonces tenía 28 años.

La gira, que arrancó el 22 de abril en Almería, es una vuelta a los orígenes de Serrat, que no ha querido esperar al medio siglo redondo de la publicación del disco. «¿Por qué esperar? ¿Quién sabe si de aquí a tres años tendré aire para soplar las velas?», señaló durante la presentación de la gira.

Cambio hacia la modernidad

Serrat se refirió a 'Mediterráneo' «como un disco fundamental, como un cambio hacia la modernidad que se produjo en aquellos años» y que coincidió con una gran cantidad de acontecimientos de calado, tanto sociales (Praga, Mayo del 68, revueltas en Latinoamérica...) como musicales (consagración de los Beatles y el pop británico...). «Cuando lo acabé, no sabía ni lo que había hecho. Era una época de mucha fluidez en el trabajo y de muy buen resultado de las canciones, pero no me podía imaginar que iba a ser el éxito que fue, menos viniendo de un disco tan poderoso como el de Machado, que fue récord de ventas», recordó. A sus 74 años, el artista no tiene ninguna intención de dejar los escenarios y hoy volverá a llenar el Kursaal, donde interpretará esas canciones que 47 años después, todavía perduran en la memoria sentimental de varias generaciones.