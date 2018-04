Satriani, Petrucci y Roth garantizan una exhibición guitarrera de cuatro horas El guitarrista estadounidense Joe Satriani. / DV Bilbao. Tres de los mejores guitarristas del mundo protagonizarán esta noche una trepidante actuación en el Palacio Euskalduna J.G.A. SAN SEBASTIÁN. Viernes, 6 abril 2018, 08:48

Desde hace 20 años el neoyorquino Joe Satriani ha solido girar en compañía de los mejores guitarristas del mundo como Steve Vai, Eric Johnson o Robert Fripp. Ahora, coincidiendo con el lanzamiento de su último disco, 'What Happens Next' (2018), ha reactivado su tour G3 y visitará Bilbao en compañía de John Petrucci y Uli Jon Roth, guitarristas de Dream Theater y Scorpions, respectivamente. La cita será esta tarde a las 20.00 en el Palacio Euskalduna, donde los tres músicos y sus bandas protagonizarán una virtuosa exhibición de rock cercana a las cuatro horas de duración.

«Podría decir que estoy sorprendido del éxito y de la durabilidad de G3 y de lo mucho que ha crecido, pero de alguna manera no lo estoy», ha declarado Satriani. A su juicio, parte del «encanto» y la «magia» de esta gira reside «en la química de tener tres guitarristas top que comparten lo que hacen en el escenario». «Es divertido, es impredecible, es salvaje, es todo lo que podrías desear en un espectáculo&rdquo, sostiene.

Cartel G3 (Joe Satriani, John Petrucci y Uli John Roth). Lugar Palacio Euskalduna (Bilbao). Fecha y hora 6/4/2018. Hoy a las 20.00. Precios Entre 25 y 90 euros.

Alguna vez ha confesado que decidió dedicarse a la guitarra tras tener noticia de la muerte de su ídolo Jimi Hendrix el 18 de septiembre de 1970. Desde entonces ha publicado 16 discos y se ha convertido en uno de los guitarristas solistas más exitosos del mundo. Su último trabajo, 'What Happens Next', es «instrumentalmente electrizante» y «presenta a un 'power trio' legendario»: Satriani en la guitarra, el bajista del Rock and Roll Hall of Fame Glenn Hughes (Deep Purple / Black Country Communion) y el batería Chad Smith (Red Hot Chili Peppers). Según recuerdan desde la promotora Get In, este último se ha reunido con Satriani por primera vez desde su trabajo en el supergrupo Chickenfoot. Para 'What Happens Next', el estadounidense ha contado otra vez con el productor Mike Fraser, colaborador frecuente en los últimos 20 años. Fraser es conocido por grabar y mezclar cada álbum de AC/DC desde 'The Razors Edge' (1990).

Las entradas, cuyo precio oscila entre los 25 y 90 euros, pueden adquirirse en la web del Euskalduna.