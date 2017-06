Santi Ugalde, vocal de Artekale y miembro de Trapu Zaharra: «Haría falta un Rebordinos que apostase por un festival de teatro de calle» Santi Ugalde, vocal de Artekale. / M. B. El portavoz de Artekale considera fundamental el apoyo de las diputaciones para el desarrollo de las artes de calle en el País Vasco MARÍA BASA San sebastián. Miércoles, 28 junio 2017, 00:32

Actor vasco con una larga trayectoria, Santi Ugalde es conocido entre otros, por su famoso personaje 'Joxepo' en la serie de humor Vaya Semanita. Ha participado en varias películas y series de televisión y lleva más de treinta años dedicado al teatro de calle. Vocal de la Asociación de Artes Escénicas de Calle (Artekale), trabaja en ella y se esfuerza en promover y difundir las artes de la calle.

- ¿Qué podemos encontrar en Artekale?

- Es una asociación que junta compañías, no solo de teatro, sino también de danza o de música con propuestas teatralizadas. La forman, además, técnicos de cultura, gente que trabaja en ayuntamientos y alguna distribuidora, y estamos abiertos a que todos los agentes que trabajan en las artes de la calle puedan participar en la asociación. El objetivo principal es sacar los espectáculos de calle a flote desde distintos puntos de vista. Desde Artekale, tratamos de que todos los agentes puedan participar y aportar en la mejora de cada proyecto.

- ¿Qué proyectos apoya la asociación?

- Al año suele haber tres asambleas generales, el Umore Azoka marca un poquito lo que es nuestro calendario. La asociación suele apoyar y activar el Umore Azoka y el Artekale Eguna, que se celebra más tarde. En este último, tratamos de hacer teatro en diferentes pueblos de Euskadi. Hemos estado en Hondarribia, Mundaka y Otxandio y, más allá de hacer un espectáculo colectivo, hacemos una comida de hermandad en octubre donde nos juntamos todos y es el final de la temporada. En las compañías de calle nos gusta mucho celebrar, festejar las cosas, los estrenos.

- ¿Cómo ve el arte de calle en el País Vasco?

- El arte en la calle ha dado muchos bandazos, desde que comenzó nuestra compañía, Trapu Zaharra, hace más de treinta años; todo ha cambiado mucho. El teatro de calle ha evolucionado, desde el número de componentes hasta las propuestas que se hacen. En nuestros comienzos jugábamos mucho con el factor sorpresa y hacíamos cosas que ni siquiera se llamaban 'performances'. Contábamos historias muy sorprendentes y utilizábamos mucho ese factor. Ahora todo ha cambiado, hay muchos festivales de calle, la gente conoce mucho más las propuestas callejeras, lo que da pie a que el público se ponga más en situación. Si recordamos las antiguas cámaras indiscretas que salían en las televisiones, la gente también lo percibía de otra manera y entendía que los actores no nos reíamos del público, sino con el público. Siempre hemos querido hacer propuestas muy realistas.

- Además de obras teatro, ¿qué nos podemos encontrar en la calle?

- Con toda esta variación y evolución que han sufrido las artes, ahora de repente saltan los grupos de danza a la calle. Se hicieron propuestas urbanas por parte de los grupos de danza, grupos que antes trabajaban en salas ahora trabajan en tablados y han nacido propuestas que se adecúan a los espacios urbanos. En paralelo, se unió el circo. Comenzó muy fuerte en Francia, luego pasó a Cataluña y llegó más tarde al País Vasco. En Bizkaia hay una escuela de circo, pero en Gipuzkoa no. En Bizkaia hay un poquito más. Todavía no acaba de despegar, pero estos tres agentes son los más activos ahora mismo de las artes de calle.

- Se relaciona a menudo el teatro de calle con las fiestas patronales, ¿es así?

- En el País Vasco, el arte de calle también ha pasado por fases, aunque no ha evolucionado tanto ya que seguimos muy sujetos a las fiestas de los pueblos. Nuestra época de trabajo comienza en primavera y termina en octubre, más o menos con las fiestas del Pilar. Por lo tanto, sí, estamos demasiado asociados a las fiestas patronales y al público infantil. Muchas veces, algunas propuestas van dirigidas al público adulto y por realizarse en espacios abiertos, se suelen mezclar públicos y a menudo, se estorban entre ellos.

- En el programa de DSS2016, disfrutamos de la obra ' Sueño de una noche de verano', ¿qué impresión tuvo?

- Fue el espectáculo más relevante. Lo montó una compañía que nunca había hecho calle y a final del año, parece que esta obra es una de las cosas que mejor se recuerda, de las más exitosas. Era un espectáculo con mucho presupuesto, algo inimaginable para los que llevamos muchos años trabajando en este mundo. Yo me alegro mucho porque somos capaces de montar un espectáculo de semejante envergadura y no tiene que venir ni un catalán ni un polaco para hacerlo.

-¿El teatro de calle es lo que llena el alma de los actores?

- Es una experiencia que recomiendo a los actores jóvenes para vivir el tú a tú, para no estar protegido por un escenario, ponerlo en la calle con realismo y si no te gusta mucho como actor, al menos como escuela, como proceso, lo aconsejo a todos los jóvenes que quieren dedicarse a esta profesión. A mi personalmente me encanta poder contar historias vivas en directo y si se dan buenas condiciones y se protege el espacio, ya es alucinante la capacidad y la repercusión. Desde luego yo en 35 años, no me he despegado nunca de él.

-¿Qué recomendaría a los jóvenes actores?

- No quedarse en casa, si no tienes presupuesto para meterte en una compañía, inventa algo. Es fundamental y es posible. El problema es que las últimas remesas de gente se han educado en la televisión, en el cine, en el trabajo ' fácil' si eres contratado. Nosotros veníamos de otra guerra, montamos empresas porque queríamos trabajar. A la gente joven hoy día le cuesta un poco más.

- Aún y todo, últimamente hay más micro teatros en la ciudad. En tiendas, en peluquerías...

- La administración debería apoyar más estos proyectos para que cuando los vean nacer los vayan sacando y apoyando económicamente. Las compañías guipuzcoanas son muy viejas, algunas ya tienen más de 30 años. Hay que mirar para atrás para ver lo que hay. Está muy bien tener un vino viejo pero siempre y cuando haya un vino nuevo. Hace falta savia nueva que arriesgue, que traiga nuevas cosas, que nos dé una patada a nosotros que somos ya viejos.

- Volviendo a Artekale, ¿cómo se sustenta la asociación?

- La asociación recibe un dinero por parte del Gobierno Vasco, algo. La Diputación de Bizkaia también participa y la de Álava tiene su aportación a través de publicaciones. En Gipuzkoa estamos pendientes de alguna ayuda tras unas reuniones que hemos tenido, a ver si podemos recibir algo. Además, las compañías pagan aportaciones, aunque no es gran cosa. Deberíamos cuidar un poco los circuitos del dinero, entre compañías, ayuntamientos, espectador, habría que distribuir bien el dinero para que esta rueda de agentes gire bien y no se bloquee en ningún punto. No debemos olvidar nunca a los técnicos que llevan años haciendo un trabajo muy duro. Necesitan más apoyo, llegan ofertas constantemente pero no dan abasto. Los técnicos son importantísimos y cuando ves cariño en una programación, se ve enseguida. Un ejemplo es Rebordinos, nos haría falta alguien como él, apasionado, que apueste por un festival de calle.