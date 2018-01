Eva Rivera: «La música electrónica está muy activa y hemos querido reflejarlo»

Lo que comenzó por pura pasión e iniciativa ciudadana, está asentado ya como primer festival cinematográfico de cada año en San Sebastián.

- Comienzan el día de Reyes, cuando se supone que acaban las fiestas.

- Recogemos a un público que en parte alarga el periodo vacacional entre Reyes y San Sebastián, algunos que están en la ciudad aunque viven fuera, y también mucha gente de aquí que es fiel de este y de otros festivales de cine de la ciudad. Para nosotros son fechas un poco complicadas para las gestiones y los envíos de última hora, siempre hay más saturación en los transportes, pero nos gusta esta época.

- El hecho de haber pasado la barrera de los diez años, ¿ha dado mayor asentamiento al festival?

- Llevamos ya tres años asentados, sobre todo porque se produjo un salto en la asistencia, y especialmente en las proyecciones del Trueba entre semana, y el año pasado tuvimos más espectadores que nunca. Somos un festival pequeño con todos los problemas que ello conlleva, pero ya no estamos cada año en la duda de si vamos a hacer el siguiente o no.

- Con los años ha ido logrando una mayor apuesta de las instituciones hacia el Dock of the Bay.

- Sí, la Diputación empezó a apoyarnos hace tres años, y Donostia Kultura sacó el año pasado una línea de subvenciones específicamente para festivales y eso ha sido una ayuda efectiva e importante.

- También ha habido un refuerzo, con la incorporación en la selección y programación de las películas de Felipe Cabrerizo, que además de ser escritor e historiador ha trabajado como programador en el Círculo de Bellas Artes y otros organismos.

- Sí, Felipe siempre nos ha ayudado mucho, como jurado durante varios años y con otras cosas, pero necesitaba alguien que me ayudara con la programación.

- ¿Cuántas personas integran el comité de selección de películas?

- Somos Iván Rivera, Felipe Cabrerizo y yo. Iván se dedica sobre todo a rastrear los festivales internacionales en busca de títulos que nos pueden servir. Nos llegan cada vez más películas, y durante todo el año.

- ¿O sea que no decae el género?

- Al contrario, cada vez hay más. Ya hace muchos años que festivales generalistas como la Berlinale o Tribeca dedican bastante atención a los documentales musicales, y lo que ha ocurrido en este tiempo es que se va reformulando continuamente el género, con hibiridaciones entre el documento real y la ficción, las biografias de personajes insólitos... Hay muchos directores ahora buscando nuevas formas de narración a través de la músical y el cine, y es muy interesante.

-¿Por qué hay este año un predominio de la música electrónica?

- Creo que es un reflejo de la importancia que está tomando la música electrónica en general, y además han aparecido bastantes películas interesantes, y muy diversas, desde la biografía de la pionera de la música modular, Suzanne Ciani, en 'A Life in Waves' al repaso de 'Manchester Keep On Dancing' que tiene bastante de música electrónica, o el recorrido por los 90 de 'French Touch', con artistas como Daft Punk, Air, Justice y Laurent Garnier .