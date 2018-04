La realidad virtual, nueva herramienta para abordar los derechos humanos La muestra está instalada en la oficina de información del festival, en la plaza Okendo. / IÑIGO ROYO El Festival de Cine y Derechos Humanos de Donostia acoge este fin de semana una muestra de cortometrajes que utilizan esta tecnología IDOIA DÁVILA UZKUDUN SAN SEBASTIÁN. Sábado, 21 abril 2018, 08:38

La realidad virtual es un campo del audiovisual que cada vez se trabaja más y cada vez es más asequible para todo tipo de públicos, y el género documental ha sabido ver su potencial, aunque todavía son cortometrajes la mayoría de lo que se produce.

Aprovechando esta tecnología, han sido varias las películas que se han creado abordando temáticas sociales y de derechos humanos, y el Festival de Cine y Derechos Humanos de Donostia ha reunido diez de ellas en una muestra que estará instalada en la oficina de información del festival, en el Teatro Victoria Eugenia, solamente durante este fin de semana. Abrirá por las mañanas, de 11.00 a 14.00 horas, y por las tardes, de 16.00 a 20.00 horas.

Bashir's Dream Ángel Manuel Soto, 2017. EE UU. Born in Exile Charlotte Mikkelborg, 2017. Hong-Kong, EE. UU. Clouds Over Sidra Gabo Arora, 2015. EE UU. Collisions Lynette Walworth, 2016. Australia, EE UU. Forced to Flee Zahra Rasool, 2017. Catar. A Journey to the Arctic Rasmus Törnqvist, 2016. Suecia, Noruega. The Last Goodbye Gabo Arora y Ari Palitz, 2017. EE UU. Orgullo un documental en 360. Javier Escorihuela y Fernando Gómez, 2017. España. Profesión niña. Ignacio Marín, 2018. España. Seguir con vida Mediterráneo. Anna Surinyach, 2017. España. 16 30h. 'Areka', de Atxur Animazio Taldea (corto) y 'Beauty and the Dogs', de Kaouther Ben Hania. 18 00h. 'Did You Wonder Who Fired the Gun?', de Travis Wilkerson. En Tabakalera. 19 00h. 'Kapitalistis', de Pablo Muñoz Gómez (corto) y 'Alicia', de Maasja Ooms. 22 30h. 'Tarde para el recreo', de Pablo Malo (corto) y 'Une Vie Violente' de Thierry de Peretti.

Hay tres puestos disponibles en la sala, cada uno de ellos con un monitor y sus gafas de realidad virtual, para aquellos que quieran «adentrarse en el día a día de una niña etíope, vivir la fiesta y la reivindicación del orgullo LGBT madrileño o adentrarse en un campo de concentración», explicó Josemi Beltrán, director del certamen.

Según indicó, muchos de los cortometrajes reunidos son en lengua inglesa, pero hay traducciones disponibles en papel para quien las necesite. De todas maneras, «las películas que se muestran aquí son principalmente visuales, y ya lo dicen todo sin necesidad de entender los diálogos», aclara Beltrán.

La muestra cuenta con obras internacionales, estrenos mundiales y algunos contenidos exclusivos. Ha sido comisariada por Zacarías de Santiago, quien dice que «al ser el de la realidad virtual un mundo tan nuevo, no hay mucha distribución de estas películas». Por ello se ha colaborado con varias asociaciones de derechos humanos y oenegés, mostrando cómo éstas han usado la realidad virtual en sus campañas.

Empatía y sensibilización

Y es que, según explica Ignacio Marín, creador de una de las cintas expuestas, 'Profesión: niña', la realidad virtual es una herramienta audiovisual más potente para «generar empatía», hasta el punto de que la propia ONU tiene ya su propio departamento de realidad virtual. La saturación que hoy en día hay en la televisión y las redes de imágenes de conflictos internacionales llega a causar, a veces, indiferencia e insensibilización. Es ahí donde entra esta nueva tecnología.

«Más allá del ocio, la realidad virtual tiene un potencial tremendo de sensibilización, un mensaje cala más hondo si se vive de primera mano», apostilla Marín. En estos cortometrajes el espectador se mete de lleno en aquello que se documenta en las imágenes, gracias a que abarca los 360 grados.

Otra de las virtudes de esta técnica es la naturalidad que se consigue gracias a ella. «Dejas la cámara en una habitación, sales y dejas que grabe su entorno, sin contaminar la escena», relata Marín. «Es como una capa de invisibilidad para el documentalista».

Así lo hizo él en la grabación de su última pieza, que tiene como protagonista a una niña etíope de 13 años. En ella se muestra el duro trabajo que tienen que hacer todos los días las niñas de este país, en detrimento de «su educación y su autoestima, ya que crecen pensando que su trabajo es menos valioso que el de los niños».

También se podrá experimentar en esta muestra lo vivido en el antiguo campo de concentración de Majdanek, de la mano de 'The Last Goodbye', así como las vivencias de los refugiados sirios en 'Clouds Over Sidra', la primera pieza de realidad virtual encargada por la ONU. Amnistía Internacional, por otra parte, ha abordado la crisis de la población rohinyá en 'Forced to Flee', y Médicos Sin Fronteras muestra el drama de las personas migrantes rescatadas de sus pateras en 'Seguir con vida: Mediterráneo'.

Son algunos de los cortometrajes que se muestran este fin de semana en el Festival de Cine y Derechos Humanos, y todos ellos dan cuenta del auge de la realidad virtual para abordar temas de esta índole.