New Pull lleva su rock de influencias británicas a la cripta del Convent Garden J.G.A. SAN SEBASTIÁN. Viernes, 20 abril 2018, 06:49

La Cripta de Convent Garden recibe hoy al trío madrileño New Pull, que con su espíritu clásico «resucita la esencia del rock británico y la new wave». El concierto comenzará a las 20.00 horas y las entradas están a la venta al precio de 8 euros más gastos.

El grupo lo integran Marcelo Pull (guitarra y voz), Lepa Castro (bajo y coros) y Kiki Tornado (batería y coros), tres músicos con una larga trayectoria musical que «forman un contundente power trio con un sonido muy cuidado» y un «acertado empleo de los instrumentos que le dan a New Pull un estilo reconocible y único».

Cartel New Pull. Lugar Convent Garden (Donostia). Día y hora 20/4/2018. Hoy a las 20.00. Precio 8 euros más gastos.

Gracias a una exitosa campaña de crowdfunding, hace dos años debutaron con 'We Are New Pull' (2016), «un fresco y auténtico» álbum de debut en el que se deja sentir la influencia de bandas como Franz Ferdinand o Artic Monkeys. Un ejemplo de ello era 'Dance With You', canción en la que contaron con la colaboración de Vinila von Bismark. En total, aquel trabajo incluía «doce canciones mágicas y pegadizas» que enganchan desde la primera escucha con «una mirada felina y cautivadora a los sonidos que marcaron una época, desafiando patrones con un estilo nuevo, muy personal y brillante», según apuntan desde su oficina de comunicación.

También destacan la «precisión y contundencia» de unas melodías «perfectas» cuyos pegadizos estribillos invitan a cantar y bailar. Así son también los singles que sirven de adelanto a su próximo trabajo, 'Invisible' y el más reciente 'Es mejor', su primera composición cantada en castellano.