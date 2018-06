«El proyecto para el prisma incorporará al Culinary Center como un actor más del centro» El consejo aprobará en breve el plan que incorporará en 2019 la facultad de Gastronomía a Tabakalera «como un actor más» del centro ALBERTO MOYANO Domingo, 3 junio 2018, 08:54

Edurne Ormazabal tiene pendiente de aprobación por parte del consejo de administración de Tabakalera un proyecto para integrar la gastronomía en Tabakalera «de una forma más coherente que lo que sería mediante un simple restaurante». El proyecto, que de hecho supondrá la incorporación del Basque Culinary Center «como un actor más» al ecosistema cultural del centro, se ubicará el próximo año en el prisma del edificio, que desde la apertura del edificio permanece vacío y a la espera de una función.

- ¿Se arregla con los 5,9 millones de presupuesto o hay previsiones de más aportaciones, en concreto, privadas?

- Lo voy a intentar. Supongo que las dos cosas se me presuponen. Hay que hacer un esfuerzo extraordinario en atraer a la empresa privada, no sólo por sus aportaciones, sino que tenemos que ser imaginativos a la hora de desarrollar proyectos en colaboración con la industria.

- ¿Está desgastada la marca 'Tabakalera'?

- No tengo esa sensación, al contrario. Sé que ha habido rún-rún. Las marcas quieren estar en Tabakalera. Esta semana se ha celebrado aquí el Día de la Empresa de Adegi y la anterior, fue el cóctel de la Organización Mundial del Turismo. Esas cosas no pasan por casualidad. La marca sigue teniendo esos atributos de modernidad y experimentación que resultan atractivos. Lo que nos queda es trabajar los modelos de colaboración, que no pueden limitarse a pedir un dinero. Las empresas quieren percibir que obtienen un valor añadido. Hay que acercarse sin recelos y sin prejuicios.

- Donde no parece que funcione ese atractivo es en el prisma, que continúa sin un uso.

- Hay un proyecto gastronómico que presentaremos en breve al consejo de administración para su aprobación. Es un proyecto interesantísimo que va a traer la gastronomía a Tabakalera de una manera mucho más coherente y estructural que lo que sería un simple restaurante, y que va a traer al Basque Culinary Center y lo va a convertir en un actor más en esta suma de instituciones.

- ¿Qué formato adoptaría este proyecto?

- Aún no lo puedo contar, pero para el próximo año estará en marcha.

- ¿Cómo afectará a Tabakalera la llegada del TAV a la vecina estación?

- El alcalde pidió públicamente al ministro y a Adif que consideraran la posibilidad de llamar a la nueva estación Donostia-San Sebastián-Tabakalera. Va a afectar en que acercará Tabakalera al centro de la ciudad, aunque está muy arraigada en Egia. Si hasta ahora teníamos una terraza que miraba al centro, cuando hagan la nueva estación tendremos dos.

- ¿Han asumido todos los miembros del ecosistema cultural que, para bien y para mal, de cara a la ciudadanía son Tabakalera?

- Sí, en nuestra conversaciones nos reímos mucho de eso... A los usuarios de Tabakalera nos les importa quién programa qué. Los usuarios y los ciudadanos que aún no lo son lo que quieren es que entre todos gestionemos un proyecto cultural interesante, atractivo, que contribuya al desarrollo de este país y que lo hagamos de una manera eficaz. Y además la marca Tabakalera aporta, no resta.