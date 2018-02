La primera gran cita con Pepita Embil

El género de la zarzuela regresa al teatro Victoria Eugenia esta noche con la obra 'Sor Navarra', escrita por Federico Moreno Torroba y que la compañía Sasibill ha recuperado en homenaje a Pepita Embil, de quien hoy se cumple el centenario de su nacimiento. Será la primera de las dos citas que se han organizado para recordar la figura de esta cantante, nacida en Getaria. Mañana, el Orfeón Donostiarra interpretará en el mismo escenario el 'Requiem' de Verdi junto a la Orquesta Verum, bajo la dirección del tenor Plácido Domingo, hijo de Pepita Embil.

'Sor Navarra' se estrenó el 7 de diciembre de 1938 en el Teatro Victoria Eugenia, con tal éxito que se tuvieron que repetir todos sus números principales. Fue una zarzuela que marcó la vida de la soprano guipuzcoana, entre otras razones, porque durante una de sus representaciones conoció a Plácido Domingo Ferrer, con quien se casaría en 1940. Casi ochenta años después, esta zarzuela volverá a representarse en San Sebastián de la mano de la asociación lírica Sasibill, con un elenco encabezado por la soprano Ximena Agurto, la mezzosoprano Marifé Nogales y el barítono Antonio Torres, a los que acompañarán el coro Sasibill y la Orquesta ciudad de Pamplona, bajo la dirección musical de Juanjo Ocón.

Federico Moreno-Torroba Larregla, hijo del autor de la zarzuela, fue uno de los espectadores que asistió al estreno de 'Sor Navarra'. «Tenía cinco años, y apenas recuerdo algunas melodías, pero nada del libreto», admite, aunque se emociona al contar que tras asistir a los ensayos durante estos días «me han vuelto a la memoria muchos sonidos, he vuelto a mi niñez y a mis recuerdos de San Sebastián». Esta noche volverá al Victoria Eugenia y se muestra «emocionado». «Es una obra muy lírica, aunque está influenciada por temas de Navarra», explica.

REACCIONES Federico Moreno-Torroba, Hijo del autor de 'Sor Navarra' «Guardaba la partitura original en casa y han hecho un trabajo encomiable para reescribir la música y los textos» Juan José Ocón, Director musical «Se ha recuperado la obra de un gran compositor y estoy convencido de que tendrá continuidad en el futuro»

Partitura original

Agradecido «a todos aquellos que han mostrado un interés desmesurado por recuperar 'Sor Navarra' en homenaje a Pepita Embil», Moreno-Torroba señala al gestor artístico Manuel Cabrera como el gran «culpable» de que se haya «resucitado» esta zarzuela. «Vino a verme en septiembre y me explicó la idea. Le presté la partitura original que todavía guardaba en casa, y tengo que reconocer que han hecho un trabajo encomiable para reescribir la música y los textos», asegura.

No ha sido, sin embargo, una tarea fácil, tal y como admite Juan José Ocón, el director musical de esta obra. «La última vez que se representó esta zarzuela fue en 1955, por lo que no contábamos con ninguna referencia», explica. «Hemos trabajado con tres tipos de partituras: las de canto-piano y las particellas, que las conseguimos en la SGAE, y con la original, pero a veces había cosas que no coincidían en las tres versiones». Por eso admite que «el teléfono ha funcionado mucho» entre director y solistas durante estos meses.

El director de la asociación lírica Sasibill, Josean García, ha sido el encargado de adaptar el texto a un lenguaje algo más coloquial. «Ha sido una labor complicada, porque prácticamente se ha hecho una nueva edición». Sin embargo, Ocón insiste en que este reto «ha merecido la pena», porque «se ha recuperado la obra de un gran compositor, y estoy convencido de que tendrá continuidad en un futuro y la programarán en otros teatros», asegura.

'Sor Navarra', cuenta la historia de una joven de Beriain, en Navarra, que duda entre el amor y el convento. «Es una obra exigente desde el primer minuto, tanto para la orquesta como para los cantantes», reconoce el director musical, quien también pone en valor la juventud e ilusión de la Orquesta ciudad de Pamplona y la calidad de los solistas, «que se hacen brillar unos a otros en escena». Ocón también destaca la escenografía y vestuario diseñados por Iosu Yeregui, que hacen de esta obra una «auténtica joya». Será la primera gran cita que servirá para homenajear a la soprano Pepita Embil, quien mañana también será recordada en el concierto que ofrecerá el Orfeón Donostiarra bajo la dirección de Plácido Domingo.